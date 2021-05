A quanto pare il lockdown e le restrizioni che hanno tenuto tutti a casa hanno spinto anche KJ Apa verso la paternità. Sono molte le star (e non solo) arrivate incinta alla fine di questo anno complicato e anche per Clara Berry, compagna della star di Riverdale, è successo lo stesso. Con una foto su Instagram l’amato Archie Andrews ha voluto rendere partecipi i fan della lieta novella.

Nello scatto vediamo lui con accanto proprio la sua Clara che con la maglia alzata mostra il suo pancino già molto evidente. Proprio in questo modo la star di Riverdale ha annunciato che lui e la sua partner stanno aspettando un bambino senza però aggiungere altro nemmeno una didascalia allo scatto che ha raggiunto in poco tempo milioni di like e di commenti anche da parte dei colleghi.

Chi ha seguito la vita di KJ Apa e colleghi in questo periodo sa bene che tutti sono stati molto ‘casalinghi’ e lo stesso è successo anche al protagonista di Riverdale che proprio in quel di Vancouver vive con la sua compagna e spesso con l’amico Hart Denton, proprio colui che ha firmato gli scatti di Clara, gli stessi che poi lei ha condiviso sul suo profilo Instagram.

Proprio in quegli scatti la modella ha mostrato un pancione che sembra essere già “sintomo” di una gravidanza molto avanzata se non già giunta al terzo trimestre. KJ Apa ha reso pubblica la loro relazione ad agosto, dopo che le voci su una loro possibile liason, usando proprio Instagram pubblicando una serie di foto di nudo di Berry scattate con gusto. A questo punto sembra che i due, dopo oltre un anno di relazione, almeno secondo i bene informati, abbiano approfittato di questo periodo di pace e tranquillità per mettere su famiglia.