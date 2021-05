Il primo trailer di Elite 4 rilasciato da Netflix mette in grande risalto le new entry del cast e mostra in che rapporti saranno i nuovi personaggi con i veterani della serie. E lo scontro sarà palese sin da subito, visto che l’arrivo dei nuovi studenti sarà raccontato con disprezzo da Ander (Arón Piper), secondo cui le ingombranti matricole de Las Encinas “hanno infangato tutto“.

Quest’antipasto dei nuovi episodi nel trailer di Elite 4 è tutto incentrato sul lusso e sul glamour, ma non mancano, come sempre, il sesso, le rivalità, i misteri e le tragedie. A cercare di dare una sterzata verso una nuova credibilità all’istituto scolastico in profonda crisi di reputazione, sarà il nuovo preside Benjamin, il personaggio interpretato da Diego Martín: il suo obiettivo è che Las Encinas diventi un ambiente caratterizzato da disciplina, eccellenza e merito, principi che campeggiano nella sua presentazione del “nuovo corso” della scuola.

Inoltre il trailer di Elite 4 conferma che Phillipe, il personaggio impersonato da Pol Granch, avrà una relazione con Cayetana, mentre Ari (Carla Díaz) avrà un ottimo rapporto con Samuel, e Mencía (Martina Cariddi) scoprirà molte cose con Rebeka. Inoltre Patrick (Manu Ríos) si infilerà tra Ander e Omar. Come suggerisce il claim del trailer, la spavalderia e l’audacia di questi teenagers privilegiati e inconsapevoli di esserlo è la chiave della trama di Elite: “Hanno tutto, ma vogliono di più“.

Eduardo Chapero Jackson e Ginesta Guindal sono i registi di Elite 4, scritta da Jaime Vaca, David Lorenzo, Almudena Ocaña ed Esther Morales. I creatori del format Carlos Montero (Il Caos Dopo di Te) e Diego Betancor sono i produttori esecutivi insieme al capo-sceneggiatore Vaca.

Il trailer di Elite 4 è un primo sguardo sugli episodi che debutteranno il 18 giugno 2021 su Netflix, anticipati nei giorni immediatamente precedenti dall’uscita di 4 spin-off composti da 3 brevi episodi ciascuno, i racconti estivi intitolati Elite: Short Stories.