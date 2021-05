A un anno dalla fine della serie l’idea di uno spin-off di Modern Family continua ad essere nell’orizzonte di ABC, anche se non sembra vicina alla realizzazione. In onda con successo per undici stagioni, dal 2009 al 2020, la sitcom familiare in stile mockumentary creata da Christopher Lloyd e Steven Levitan potrebbe diventare un franchise con più serie, ma non subito.

Il nuovo capo di ABC Craig Erwich ha rivelato a Deadline che la rete ha valutato l’idea di uno spin-off di Modern Family nella costruzione del palinsesto della prossima stagione, in particolare una nuova serie che avesse per protagonisti Jesse Tyler Ferguson ed Eric Stonestreet, per esplorare il ramo della famiglia composto da Mitch e Cam.

A quanto pare questo progetto di spin-off di Modern Family è stato il primo ad arrivare molto vicino al via libera per la prossima stagione, ma poi è stato archiviato, ameno nel breve periodo: “Non abbiamo alcun piano per realizzarlo al momento, ma siamo sempre alla ricerca di narratori e storie sorprendenti, sia che siano originali o che derivino da franchise leggendari come Modern Family“.

Non è la prima volta che ABC ci prova, visto che la rete aveva già precedentemente sviluppato un potenziale spin-off di Modern Family attorno al personaggio ricorrente di Rob Riggle, interpretato da Gil Thorpe: anche in quel caso il progetto è rimasto allo stadio embrionale e non è andato avanti, ma non è detto che non venga ripescato in futuro.

Erwich ha parlato di “un anno in cui abbiamo fatto delle scelte difficili sui nuovi spettacoli“, ad esempio decidendo di non procedere con la sit-com ancora senza titolo di Alec Baldwin e Kelsey Grammer, il cui episodio pilota è stato scritto da Chris Lloyd e Vali Chandrasekaran di Modern Family e diretto da un veterano della tv come James Burrows (Friends, The Big Bang Theory, Dharma & Greg, Will & Grace, Due Uomini e Mezzo, solo per citare alcuni dei titoli di maggior successo da lui diretti). Il progetto di 20th Television, originariamente acquistato dal predecessore di Erwich sulla rete, l’ex presidente Karey Burke, è stato fermato nonostante l’esistenza di un ordine diretto per un’intera stagione.

In epoca Covid puntare sulla comicità leggera è una scelta che va ben calibrata e uno spin-off di Modern Family potrebbe rappresentare per ABC il classico usato sicuro. Non è da escludere, quindi, che la rete decida semplicemente di aspettare qualche anno dalla fine della serie originale, che in fondo si è appena conclusa, per mettere in cantiere una sua propaggine, così da far maturare nel frattempo un certo effetto nostalgia per uno dei suoi show più amati e premiati.