Risulta in corso, da alcuni giorni, un aggiornamento che potrebbe comportare problemi Alice Mail a chi ha normalmente utilizzato il servizio in queste settimane. Un passaggio che dovrebbe essere prevalentemente grafico, considerando il fatto che dovrebbero sparire gradualmente tutti i marchi Alice, per poi passare a TIM. Tuttavia, come riportato nei giorni scorsi, vengono segnalati alcuni disservizi. Proviamo ad individuare quelli più frequenti oggi 20 maggio, grazie ad un nuovo punto della situazione.

Quali sono i problemi Alice Mail più ricorrenti oggi 20 maggio

Provando a scendere maggiormente in dettagli, possiamo effettivamente individuare i problemi Alice Mail che al momento sembrano essere più frequenti. Inutile dire che quello più diffuso riguardi il login e più in generale la fase di accesso. Per motivi al momento ancora non chiari, infatti, alcuni utenti riescono ad entrare ed altri no. Al momento non si registrano ancora comunicazioni ufficiali da parte dell’assistenza in grado di far luce sull’argomento, ma è chiaro che si attendino dei segnali sotto questo punto di vista.

Ci sono, comunque, alcuni problemi Alice Mail che non dobbiamo tralasciare. Ad esempio, alcuni utenti affermano di non essere più in grado di creare sotto-cartelle della posta in arrivo, oltre a quelle della posta inviata. In aggiunta, ci sono anomalie di compatibilità con browser minori, che fino a qualche giorno fa funzionavano perfettamente con questo client di posa elettronica. Resta da capire se nelle prossime ore verranno a galla ulteriori anomalie dagli stessi utenti.

Personalmente, dispongo di una casella di posta elettronica legata a questo marchio e nelle ultime ore non ho riscontrato particolari. Nel caso in cui abbiate individuato ulteriori problemi Alice Mail, non esitate a commentare il nostro articolo di oggi 20 maggio. In questo modo, avremo le idee più chiare su quello che sta avvenendo in Italia.