Gemitaiz duetta con Coez e insieme suggellano il ritorno di Gemello con un nuovo singolo. Un Pezzo Di Universo, questo il titolo, coniuga beat e melodia grazie alla presenza dei due pesi massimi della scena contemporanea e si colora di vintage quando interviene Coez.

Tanti nomi eccellenti, in questo brano. Non solo Gemitaiz e Coez, ma anche Neffa alla produzione insieme a Sine, il tutto per elevare in alto questo ritorno di Gemello, al secolo Andrea Ambrogio, che sta per pubblicare un nuovo album. Si tratterà del terzo disco in studio dopo UNtitled (2019) e Non Parlarmi D’Altro (2006).

La data di uscita del nuovo album di Gemello non è ancora nota. Tuttavia Gemitaiz e Coez si ritrovano a collaborare ancora una volta dopo Davide, title track del disco del rapper romano uscito nel 2018. Ancora, Coez aveva ospitato Gemitaiz nel singolo Occhiali Scuri e Gemello in Taciturnal, entrambi estratti dal fortunato disco Faccio Un Casino (2017). I due singoli erano poi usciti in un unico video ufficiale.

Su un tappeto urban si appoggiano i sintetizzatori che, se vogliamo, sono tipici del mondo revival pop di Coez ma che si collocano nella scena indie contemporanea. Non mancano i riferimenti al soul, necessari per un testo che racconta un amore al capolinea che viene ricostruito attraverso i passaggi fondamentali. Ecco le parole di Gemello:

“Ho bisogno di te ma non ho bisogno di te: è questo il senso di Un Pezzo Di Universo, uno sguardo al passato per ricordare una relazione contorta, troppo per essere vissuta serenamente, ma che allo stesso tempo ha lasciato un segno. Insieme a Coez e Gemitaiz, artisti che stimo sia a livello professionale che personale, abbiamo dato vita al brano partendo dal ritornello scritto da Neffa, un grandissimo regalo per me”.

Un brano dalle atmosfere notturne, dunque, e con ragione: la notte è il momento più intenso della vita di tutti noi e in essa si consumano riflessioni e scadenze, elementi che lasciano sempre un lungo strascico proprio come una storia d’amore. Con questi presupposti Gemitaiz duetta con Coez e fa sì che Un Pezzo Di Universo di Gemello diventi un’adunata tra amici in grado di snocciolare l’ennesima opera sentimentale e viscerale, toccata piano ora e più da vicino poi.

