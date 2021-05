Super Federica Pellegrini. L’anagrafe non scalfisce la classe immensa della Divina che continua a preparsi al meglio per le Olimpiadi di Tokyo. Federica Pellegrini ha conquistato la medaglia d’argento ai Campionati Europei di Budapest nella gara dei duecento metri stile libero con il tempo di 1,56,29. Barbara Seemanova ha vinto la gara con 1,56,27. Due centesimi di secondo appena di differenza, una frazione infinitesima rispetto ai dodici anni anagrafici che separano la neo campionessa d’Europa a Federica Pellegrini.

La nuotata di Federica Pellegrini non perde nulla con il passare del tempo. Anzi sembra acquisire eleganza e potenza. Il gesto atletico diventa esaltante nella gara preferita dalla nuotatrice azzurra i duecento stile libero. Si tratta di una delle prove più massacranti dell’intero programma natatorio. Bisogna che l’atleta sappia coniugare l’esplosività dello sprinter, la saggezza tattica degli specialisti della media distanza, la resistenza dei maratoneti.

Federica Pellegrini esalta al meglio queste straordinarie caratteristiche con una longevità atletica che non finisce di stupire visto l’altissimo livello competitivo delle giovanissime rivali. Federica Pellegrini sale sul podio olimpico dalle lontanissime Olimpiadi di Atene 2004. Qualcuna delle concorrenti di Tokyo non era ancora nata, qualcuna era in culla o nel passeggino mentre Federica Pellegrini incantava il mondo con le sue bracciate.

In questo lungo lasso di tempo Federica Pellegrini è diventa icona mediatica, personaggio da copertina, protagonista di programmi tv e sfilate, regina del gossip patinato. Amatissima ma anche detestata proprio per il suo esser protagonista a trecentosessanta gradi del suo tempo. Adesso si prepara all’ultima passerella. Nonostante il rinvio di un anno sarà ai blocchi di partenza delle Olimpiadi di Tokyo. Sarà certamente pronta alla sfida e la sua stella continuerà a brillare.