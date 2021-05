È stato tra gli ospiti dell’ultima edizione del Festival di Sanremo di Amadeus, sul palco del Teatro Ariston, in featuring con Gigi D’Alessio nell’inedito “Guagliune”, cantato al fianco di Enzo Dong, Lele Blade e Samurai Jay. Poche settimane più tardi era alla corte di Serena Rossi nel programma “Canzone Segreta” con una versione di “‘O Sarracino” che ha raggiunto il picco del 19,59% di share su Rai Uno in prima serata: Ivan Granatino è l’artista pop urban napoletano che – dopo un oltre un decennio di gavetta, vissuto tra mille esperienze musicali e cinematografiche con i registi Manetti Bros e Matteo Garrone, tra gli altri – pubblica un nuovo singolo, intitolato “Spengo il cell”.

Ivan Granatino e Teresa Langella sul set del loro singolo

Premiato da Tik Tok – che gli ha offerto recentemente anche una collaborazione – per le oltre 250.000 visualizzazioni del video “Caramella”, Granatino divide questo nuovo singolo con l’attrice, influencer e cantante Teresa Langella, tra i protagonisti della fiction “Sotto copertura” e di una serie di spot firmati da Paolo Sorrentino.

“Spengo il cell” è un pop reggaeton, dalle sonorità decisamente estive, come conferma lo stesso artista: “È forte il desiderio di trasmettere “il sole” a livello musicale, la positività e l’energia”. Diretto dal regista Ferdinando Esposito per Action Film, il video del brano racconta una storia d’amore “in una chiave passionale del tutto inedita”, come spiega lo stesso Ivan Granatino in una nota di presentazione del progetto discografico.

Michelangelo Iossa