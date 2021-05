Il nuovo singolo di Levante ha un nome e una data d’uscita: Dall’Alba Al Tramonto, un titolo che ribalta il capolavoro di Robert Rodriguez del 1996 che raccontava l’avventura di un gruppo di criminali al Titti Twister che diventano prede di vampiri assetati di sangue.

Il nuovo singolo di Levante

Levante ribalta tutto, sì, e il focus della sua nuova narrazione diventa il giorno inteso sia come ciclo del sole che come punto di osservazione dell’esistenza. Dall’Alba Al Tramonto sarà fuori venerdì 21 maggio su tutte le piattaforme. Il nuovo singolo di Levante è stato annunciato dalla stessa cantautrice con queste parole:

“Questo brano rappresenta tante cose speciali per me, prima fra tutte il coraggio di guardare il giorno che si spegne, vivere la paura della notte sapendo che ritornerà il giorno. Che in ogni fine c’è un inizio, con o senza di noi. Tutto va avanti, andrà avanti, andrà bene. Andrà”.

L’ultimo disco in studio di Levante è Magmamemoria (2019) di cui esiste anche un’edizione MMXX che include il singolo Tikibombom presentato al Festival di Sanremo 2020. La cantautrice siciliana ha da poco annunciato, inoltre, l’uscita del suo romanzo E Questo Cuore Non Mente programmata per l’8 giugno. Si tratta della sua terza avventura letteraria dopo Se Non Ti Vedo Non Esisti (2017) e Questa è L’Ultima Volta Che Ti Dimentico (2018).

La carriera letteraria

Il nuovo singolo di Levante arriva mesi dopo Vertigine, incluso nella colonna sonora della serie TV Netflix Baby 3. Non è dato sapere se questi nuovi brani facciano parte di un nuovo album. Dall’Alba Al Tramonto fa certamente parte di un nuovo percorso musicale di Claudia Lagona.

La cantautrice di Caltagirone, inoltre, sta ultimando il suo trasloco presso la città di Milano e sta tenendo aggiornati i suoi follower di giorno in giorno. Intanto chi è in attesa del nuovo singolo e del nuovo libro può ascoltare l’audiolibro di Se Non Ti Vedo Non Esisti su Audible.

I fan hanno accolto l’annuncio del nuovo singolo di Levante come un fulmine a ciel sereno. Tra i commenti più affettuosi leggiamo: “Il 2021 lo salvi tu”.