Non ci sono più dubbi sul prossimo lancio del sistema operativo Harmony OS il prossimo 2 giugno. La notizia era trapelata nei giorni scorsi in via ufficiosa: ora, per quanto il produttore Huawei proprietario della nuova soluzione software non abbia confermato definitivamente l’evento, è in circolazione il poster relativo al keynote di presentazione, quello presente nella foto di inizio articolo.

Mancherebbero dunque meno di 2 settimane proprio all’uscita di Harmony OS, messo subito a disposizione di un numero importante di smartphone Huawei e probabilmente a livello globale e non solo locale in Cina. Lo sviluppo dell’alternativa ad Android in beta ha coinvolto finora la serie Huawei Mate 40, Mate 30, i Huawei P40, il Mate X2, il MatePad Pro e infine anche i Nova 6, Nova 7 e Nova 8. Dopo il lungo periodo di sperimentazione non ci sono particolari dubbi sul fatto che l’OS sarà messo a disposizione sugli smartphone appena indicati con un semplice aggiornamento soffware.

Il prossimo 2 giugno, oltre per il tanto atteso lancio di Harmony OS, dovrebbe esserci spazio anche per un paio di uscite hardware. In particolare sarebbe giunto il momento della presentazione del tablet di fascia alta MatePad Pro 2 e dello smartwatch Huawei Watch 3. Entrambi dovrebbero essere subito equipaggiati proprio con il nuovo sistema operativo proprietario che potrà essere subito testato nativamente su queste determinate soluzioni. Non ci sarà spazio, sembra ormai dato per scontato, per la nuova serie Huawei P50. Come raccontato anche nei giorni scorsi, il produttore cinese avrebbe optato per un lancio ritardato della nuova serie top di gamma a luglio. Si ipotizzano ritardi nella fornitura di preziose componenti in un periodo ancora contrassegnato dalla pandemia Covid ma anche la volontà di ottenere ancora ricavi dalla generazione precedente di ammiraglie, ossia i Huawei P40. Ad ogni modo e ancor di più a causa della tempistica di presentazione degli smartphone di punta, questi di certo arriveranno con Harmony a bordo.