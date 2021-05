L’app Clubhouse per Android è finalmente arrivata (vi avevamo informato che sarebbe stata resa disponibile entro pochi giorni, e così è stato), e risulta scaricabile dal Google Play Store come accesso in anteprima (la potete trovare a questa pagina). C’è da dire che la release è in fase di sviluppo, e che quindi potrebbe rivelarsi poco stabile (a chi ha tanto aspettato per poterla scaricare poco importerà, ma ci è sembrato comunque doveroso avvisarvi). Vi ricordiamo che l’app Clubhouse è stata lanciata per iOS, riuscendo a guadagnarsi una grande fetta di pubblico in poco tempo, anche grazie al sistema di inviti su cui è ancora basato, che ha creato un certo hype intorno al servizio. Lo sviluppo dell’app Clubhouse per Android è ancora in corso, ma almeno adesso c’è la possibilità di mettersi in lista di attesa per ricevere l’invito, o di essere invitanti da un altro utente, che chiaramente sia già membro e possa a propria volta estendere anche a voi l’esperienza del social della voce.

Precisiamo anche che l’app Clubhouse per Android può essere scaricata gratuitamente dal Google Play Store: l’unico compromesso che bisogna accettare è quello di andare incontro a possibili bug trattandosi di una versione ancora in fase di sviluppo, come vi avevamo anticipato in apertura di articolo. L’app Clubhouse per Android richiederà le autorizzazioni per accedere ai contatti, al microfono (per interagire attraverso la propria voce, com’è ovvio che sia), alle informazioni sulla connessione Wi-Fi, ai contenuti multimediali, alle foto ed ai file.

Dopo più di un anno in cui Clubhouse è rimasto esclusiva degli iPhone, adesso anche gli utenti Android potranno provare ad interloquire attraverso il social della voce. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.