Sbagliava chi pensava che le rimodulazioni Vodafone fossero finite (le ultime sono state quelle relative alle Special 50GB), dal momento che, a partire dal primo rinnovo successivo al 23 giugno 2021, ne scatteranno di nuove, pronte a colpire gli utenti di rete mobile ricaricabili con un aumento del canone mensile di 1,99 euro. L’alternativa è quella di optare per l’attivazione di un’offerta a loro riservata a fronte di 0,99 euro al mese in più. Le modifiche unilaterali del contratto stavolta riguarderanno alcune offerte Special Unlimited con minuti e SMS senza limiti verso tutti i numeri e 50GB di traffico dati. Le comunicazioni stanno scattando a mezzo SMS, proprio a partire da oggi 20 maggio.

Come riportato da ‘mondomobileweb.it‘, alcuni già clienti sono già stati contattati, ma non escludiamo che i messaggi possano pervenire anche nei prossimi giorni, a scaglioni. I clienti impattati, dal 2 al 22 giugno 2021, avranno la possibilità di ricevere GB in più per 12 mesi (la più gettonata è la 50 Giga Free, che prevede l’erogazione di 50GB in più al mese per 12 mesi), oppure, come sopra vi dicevamo, di attivare un’offerta a loro dedicata chiamando il numero ‘42590‘. Ci sono clienti impattati dalle rimodulazioni Vodafone di cui sopra, e che chiaramente hanno attiva l’offerta Special Unlimited (minuti e SMS illimitati e 50GB di traffico dati) al prezzo di 7 euro al mese cui è stata fatta la proposta di passare a Special Giga a fronte di un aumento di 0,99 euro in più al mese (minuti illimitati e 70GB).

In due parole, se tali utenti non muoveranno un dito, a partire dal primo rinnovo successivo al 23 giugno 2021 subiranno un aumento di 1,99 euro, passando la loro offerta dagli attuali 7 a 8,99 euro al mese. Se, al contrario, decideranno di attivare l’offerta alternativa a loro riservata, avranno un aumento di 0,99 euro (pagando un canone mensile di 7,99 euro) con in più 20GB al mese. Potrete anche recedere dal contratto senza penali, né costi di disattivazione, entro il 22 giugno.