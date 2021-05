Ulisse Il piacere della scoperta cambia programmazione e non va in onda mercoledì 19 maggio. Come stato annunciato, il programma di Alberto Angela si è preso due settimane di pausa dovute – non per via del calo di ascolti, come inizialmente si sospettava, ma per il ritardo nella post produzione delle ultime due puntate.

Stasera, al posto di Ulisse Il piacere della scoperta andrà invece in onda la Finale di Coppa Italia, Atalanta – Juventus alle ore 21:00.

Il programma del divulgatore scientifico torna quindi la prossima settimana, ma cambia giorno – come vi avevamo anticipato. La quarta puntata sarà trasmessa giovedì 27 maggio e si parlerà di San Francesco e Santa Chiara; giovedì 3 giugno andrà invece in onda la quinta e ultima puntata con un co-conduttore d’eccezione: Piero Angela. In questo appuntamento speciale, padre e figlio parleranno del Pianeta Terra.

“È nostro dovere, della Rai, parlare di questo grande tema che è davanti a noi”, ha dichiarato Alberto Angela a RadioCorriereTV, parlando dell’ultima puntata. “I cambiamenti climatici non sono solo una parola, ma cose che stanno arrivando. È come sentire il rumore di una cascata: non siamo ancora arrivati, possiamo ancora sterzare e cercare di evitare i cambiamenti che modificherebbero davvero il nostro modo di vivere sul pianeta”.

Un viaggio che Alberto Angela farà accompagnato dal padre Piero: “Abbiamo deciso di unirci in questo sforzo per raccontare come il mondo chieda il nostro aiuto. Fino a ora la Terra ci ha dato tanto, adesso ci sta chiedendo di darle una mano. Una chiamata alle armi che abbiamo subito sentito, una marcia da fare tutti quanti assieme”.

A proposito dell’ipotetica cancellazione di Ulisse, anche Alberto Angela era intervenuto con un post sui social per smentire la notizia.

Appuntamento quindi a giovedì 27 maggio con le nuove puntate di Ulisse Il piacere della scoperta.