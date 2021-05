I concerti dei Subsonica ripartiranno nell’estate 2021. Questo l’annuncio pubblicato dalla band torinese capitanata da Samuel sui social, con tutto l’entusiasmo che consegue per il rilancio della stagione dei concerti.

Concerti dei Subsonica, le date estive

I concerti dei Subsonica per l’estate 2021 partiranno ufficialmente da Macerata con l’apertura alla prima delle due serate finali di Musicultura presso lo Sferisterio.

Di seguito tutte le date dei concerti dei Subsonica per l’estate 2021:

18 giugno MACERATA Musicultura, Arena Sferisterio

02 luglio FERRARA Ferrara Summer Festival, Piazza Trento e Trieste

09 luglio PISTOIA Pistoia Blues Festival

16 luglio BIELLA Reload Sound Festival

17 luglio COLLEGNO (TO) Flowers Festival

19 luglio BRESCIA Brescia Summer Music 2021

20 luglio ROMA Teatro Romano di Ostia Antica

24 luglio CARPI (MO) Carpi Estate/Accade d’Estate a Teatro

16 agosto MESSINA Arena Villa Dante

17 agosto ZAFFERANA ETNEA (CT) Anfiteatro Falcone Borsellino

27 agosto LIGNANO (UD) Nottinarena 2021

28 agosto ROMANO D’EZZELINO (VI) Ama Music Festival

I biglietti per i concerti dei Subsonica sono già disponibili presso il circuito TicketOne. Samuel e soci, con questo tour, celebrano i primi 25 anni di carriera durante la quale hanno regalato alla scena alternativa capolavori come Microchip Emozionale (1999) e Amorematico (2002). Inoltre la band torinese ha celebrato l’anniversario di Microchip Emozionale con Microchip Temporale contenente una rivisitazione di tutte le tracce dell’album iconico eseguite con ospiti speciali tra cui Elisa (Lasciati), Achille Lauro (Il Mio DJ), Motta (Tutti I Miei Sbagli), Coma Cose (Aurora Sogna) e tanti altri.

Il messaggio per i fan

I Subsonica hanno accompagnato il nuovo calendario dei concerti con un messaggio dedicato ai fan:

“Cari terrestri, torniamo a suonare dal vivo, questa estate. Rivedremo al lavoro la nostra crew di tecnici e insieme a loro torneremo a viaggiare in tutta l’Italia. Con questo tour, infatti, toccheremo anche regioni non raggiunte nei percorsi degli ultimi anni. Si riparte insomma, e visto che si riparte a 25 anni esatti dall’inizio della nostra storia, potrebbe essere significativo ritornare un po’ ai groove di quel primissimo “Subsonica” dalle sonorità che sembrano riscoprirsi oggi così attuali.

Non vediamo l’ora di rivedere i nostri strumenti su un palco, i nostri amici collaboratori e soprattutto il nostro pubblico che durante tutto questo tempo ha continuato a farci sentire la propria vicinanza”.

La carriera solista di Samuel

Intanto Samuel Romano ha pubblicato il suo secondo album da solista Brigata Bianca e nel nuovo singolo Cinema – non incluso nel disco – ha duettato con Francesca Michielin reduce dal successo al Festival di Sanremo 2021 con il brano Chiamami Per Nome presentato in coppia con Fedez.

I concerti dei Subsonica programmati per l’estate, come la band annuncia sui social, celebreranno i primi 25 anni di carriera con un ritorno alle sonorità classiche degli esordi, compreso il primo album Subsonica pubblicato nel 1997 e passato alla storia grazie a brani intramontabili come Istantanee, Radioestensioni, Onde Quadre, Cose Che Non Ho e Preso Blu.

L’ultimo album di inediti dei Subsonica è 8 (2018) e con Mentale Strumentale (2020) la band torinese è arrivata al decimo disco in studio.