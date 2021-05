Il rincaro carburanti non dà tregua agli automobilisti: i dati della settimana condivisi dal Mistero dello Sviluppo Economico parlano chiaro, senza lasciare spazio ad altre interpretazioni. Pensate che, in modalità ‘fai-da-te’, la benzina ha un costo attuale di 1,593 euro al litro (quello del diesel è di 1,453). Massimo Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, ha parlato di un record che non si registrava da più di un anno, ovvero da quando la benzina era arrivata a costare 1594 euro al litro (il riferimento è al 13 gennaio 2020) e il gasolio 1469 euro al litro (era il 3 febbraio 2020).

A distanza di circa 6 mesi dalla registrazione del 4 gennaio 2021, una quantità di 50 litri, idealmente corrispondente ad un pieno, è incrementato di 7,58 euro per la benzina e di 6,68 euro per il diesel. Il rincaro carburanti è di 10,5 e 10,1%, rispettivamente per la benzina e per il gasolio (su base annuale, l’aumento per ciascun veicoli è di 182 e 160 euro, per la benzina e per il gasolio). L’aumento che purtroppo vige sui carburanti è chiaramente figlio di molte situazioni, tra cui l’aumento dei prezzi sull’industria, sul trasporto e sui beni energetici (tutte variabili che bisogna prendere in considerazione per il risultato finale).

Come riportato da ‘motori.virgilio.it‘, dai calcoli ufficiali dell’Osservatorio Nazionale è emerso che il prezzo della benzina dovrebbe attestarsi almeno 12 cent al di sotto di quello attuale (senza calcolare il peso della tassazione, dato che su 1,60 euro al litro all’incirca 72 cent ammontano all’accisa e 28 di Iva). Gli effetti della pandemia da Covid-19 sono più che mai visibili, come si può dedurre anche dal rincaro carburanti che purtroppo pesa sulla tasche degli italiani (molti dei quali ancora senza occupazione). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.