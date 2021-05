Occorre armarsi di tanta pazienza con il bonus 2400 euro, soprattutto per quanto riguarda l’esito della domanda e per tutti coloro che si chiedono “quando arriva il pagamento“. La situazione è apparsa molto chiara già durante lo scorso fine settimana, quando sulle nostre pagine abbiamo condiviso un primo report sull’argomento specifico, ma ora abbiamo qualche riscontro extra direttamente da INPS per tutti coloro che sono in attesa di segnali concreti sotto questo punto di vista. Cerchiamo di capire come stiano le cose oggi 19 maggio con gli ultimi aggiornamenti.

Quando arriva esito e pagamento bonus 2400 euro secondo INPS

Dando uno sguardo ai canali social di INPS, effettivamente, non ci sono segnali incoraggianti per chi si chiede quando arriva il pagamento relativo al bonus 2400 euro. Diversi lavoratori stagionali, dopo diverse settimane di attesa, speravano di poter fare questo step entro il mese di maggio, ma le cose non stanno qui. Feedback ufficiali, infatti, ci parlano di non precisate problematiche tecniche che avrebbero rallentato notevolmente il tutto. Con tutto quello che ne consegue per il saldo agli aventi diritto.

Situazione in continuo divenire, dunque, al punto che allo stato attuale parlare di date non sarebbe corretto per tutti coloro che attendono con impazienza il bonus 2400 euro tra i lavoratori stagionali. Non è un caso che da INPS stiano arrivando risposte “più umane” oggi 19 maggio a coloro che stanno esprimendo tutto il proprio risentimento per la situazione che si è venuta a creare:

“Se l’avessimo l’avremmo già comunicata. Comprendiamo la frustrazione di questa lunga attesa, ma non è possibile dare informazioni diverse. Vi stiamo aggiornando e rispondendo costantemente con tutte le info che abbiamo“.

Questo è solo un esempio di feedback su Twitter da INPS. La domanda “quando arriva il pagamento per il bonus INPS” non ha ancora risposta, ma appena ne sapremo di più, vi faremo sapere con ulteriori dettagli.