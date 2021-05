Chi ha a cuore la funzione per velocizzare i messaggi WhatsApp, naturalmente quelli audio, e possiede un iPhone può dormire sonni tranquilli. La novità in sviluppo da un po’ di tempo è quasi pronta a fare la sua comparsa in via definitiva sui melafonini grazie agli ultimi interventi degli esperti, appena resi noti attraverso la versione beta dell’applicazione targata come la 2.21.199.12.

A più riprese l’opzione per aumentare la velocità di riproduzione dei vocali è stata analizzata sulle pagine di OM, in particolare per quanto riguarda il programma beta per i dispositivi Android disponibile sul Play Store. Ora è il momento di parlare della stessa funzione sugli iPhone dove l’opzione era pure apparsa ma, in una serie di aggiornamenti consecutivi, aveva mostrato qualche bug di troppo. Tra questi quello fondamentale relativo all’apparizione e alla scomparsa del comando proprio per velocizzare i vocali. La buona notizia del superamento dello specifico errore è stata confermata, nelle scorse ore, dall’informatore WABetaInfo e lascia intendere che le ultime correzioni possano fare da via libera alla tanto utile novità in app.

Esattamente come per gli Android, la possibilità di velocizzare i messaggi WhatsApp su iPhone dovrebbe essere ad un passo dal suo rilascio in versione stabile, magari già entro la fine di questa primavera 2021. In pratica, accanto ai vocali degli interlocutori come quelli personali, l’utente visualizzerà l’indicazione 1x, 1,5x e 2x. Il primo servirà per ascoltare il contenuto in modalità standard, il secondo per velocizzarlo un po’, il terzo per fruirne nel minor tempo possibile e dunque risparmiare secondi o anche minuti preziosi.

Non c’è dubbio che sia gli utilizzatori di smartphone Android come di iPhone apprezzeranno moltissimo l’implementazione della funzione per velocizzare messaggi WhatsApp. In tante occasioni, soprattutto in presenza di contenuti di interlocutori particolarmente chiacchieroni, risparmiare del tempo nell’ascolto di un audio risulta fondamentale.