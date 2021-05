Da oggi 19 maggio è possibile comprare su Amazon in contanti: una svolta che molti utenti stavano aspettando per poter attingere dall’enorme magazzino virtuale che l’e-commerce mette a disposizione, senza dover, per questo, essere necessariamente titolare di una carta di credito o di debito (anche prepagata). Potrete effettuare l’acquisto pagando in contanti presso i 4000 e più punti Western Union (ve ne avevamo parlato già tempo fa in questo articolo) sparsi nel nostro territorio (per trovare quello più vicino a casa vostra consultate l’app di Amazon, che, in base al CAP, vi restituirà il risultato che cercate).

L’utente avrà disponibili 48 ore per trovare il punto Western Union a lui più vicino, dove, una volta esibito il codice ricevuto via email, potrà effettuare il pagamento in contanti relativo all’ordine effettuato. Fatto ciò, il pacco gli sarà spedito direttamente a casa nelle classiche modalità (potrà chiaramente essere tracciato). Il pagamento in contanti su Amazon tramite Western Union non è soggetto ad alcun costo aggiuntivo (non tenendo conto delle spese da affrontare per recarsi presso il punto Western Union più vicino, sperando non dobbiate fare molta strada). Nel caso in cui l’utente non effettui il pagamento entro le 48 ore, l’ordine verrà automaticamente cancellato.

Per quanto riguarda il reso, l’utente avrà la possibilità di restituire l’articolo acquistato ricevendo l’accredito della spesa sostenuta sul proprio account (purtroppo non è prevista la restituzione della cifra in denaro, cosa che invece possibile per i pagamenti tramite carta di credito, essendo data all’utente la possibilità di scegliere tra il buono regalo o il rimborso sulla carta, che sia quella utilizzata per effettuare l’acquisto oppure un’altra tra quelle registrate nell’account). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.