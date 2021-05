Necessario segnalarvi quest’oggi un’offerta irrinunciabile proposta da Amazon per gli AirPods Pro, auricolari wireless targati Apple che possono essere acquistati ad un prezzo davvero molto vantaggioso. Chi si ritrova ad essere ancora indeciso sull’acquisto o meno di tali accessori a marchio Apple, non potrà non lasciarsi convincere dal prezzo scontato presente quest’oggi su Amazon.

Abbassamento del prezzo per AirPods Pro su Amazon il 19 maggio

A distanza di una settimana circa dal nostro ultimo report, torniamo dunque ad affrontare l’argomento. Il famoso sito di e-commerce ha infatti applicato uno sconto del 30% che vi permetterà di risparmiare 80 euro, con un costo finale di 194 euro. Si scende quindi al di sotto dei 200 euro, garantendo a molti la possibilità di fiondarsi su questi AirPods Pro che si presentano con caratteristiche di tutto rispetto.

Offerta Apple AirPods Pro Cancellazione attiva del rumore per immergerti nel suono

Modalità trasparenza per ascoltare il mondo intorno a te

Prima però di inoltrarci nel campo specifiche tecniche, è bene evidenziare i vantaggi provenienti dall’acquisto di questi AirPods Pro scontati su Amazon. Oltre infatti allo sconto, bisogna tener presente come tali auricolari di stampo Apple appartengano al servizio Prime, ciò vi permetterà di non pagare le spese di spedizione e soprattutto di ricevere gli AirPods Pro nel giro di pochissime ore, a volte anche prima delle consuete 24 ore.

Chi non è abbonato a Prime, può sempre sfruttare la prova gratuita di trenta giorni ed usufruire allo stesso modo dei vantaggi sopra citati. Per quel che riguarda le caratteristiche tecniche di questi auricolari wireless ritroviamo una cancellazione attiva del rumore che vi consentirà di immergervi totalmente nel suono. Si può però anche scegliere la modalità trasparenza per ascoltare ciò che accade intorno e mantenere l’attenzione alta quando ad esempio si cammina per strada.

Questi AirPods Pro sono dotati di affusolati cuscinetti in tre taglie, realizzati in silicone ed assicurano comfort totale. Sono ovviamente resistenti all’acqua ed al sudore e ritroviamo un’equalizzazione adattiva che regola automaticamente la musica in base alla forma del vostro orecchio. Non manca sugli AirPods Pro l’attivazione rapida di Siri con il classico “Hey Siri” ed è presente una custodia di ricarica wireless che consente oltre 24 ore di autonomia.