A diversi italiani non funziona Vodafone oggi 19 maggio: in questo mercoledì di metà mese ci sono problemi soprattutto per la linea fissa di casa in chiamata e naturalmente per la rete. Le difficolta sono in corso dalle primissime ore della mattinata e per ora ancora di scena.

Come si stanno manifestando i problemi Vodafone? Per il momento la rete mobile sembrerebbe non manifestare alcun tipo di anomalia. Di contro, il servizio di linea fissa di casa arrancherebbe almeno dall’alba, intorno alle 5 di stamane. Questa è in effetti la fotografia scattata sul sito Downdetector che mostra una curva di segnalazioni di anomalie in crescita dalle prime luci del giorno.

A chi non funziona Vodafone oggi 19 maggio accade di avere problemi di linea per le chiamate ma anche per la semplice connessione di rete. Come conseguenza più che naturale anche le più semplici operazioni sono del tutto inibite. Al momento non è stata individuata un’areageografica specifica interessata dagli errori, visto che le testimonianze negative giungono dalla Calabria come dalla Lombardi.

Anche se non funziona Vodafone oggi, in questo mercoledì e almeno per un certo numero di clienti, non ci sono ancora feedback dell’operatore in merito alle difficoltà in corso. Questo articolo non mancherà di essere aggiornato con nuovi dettagli sulle anomalie non appena disponibili.

Aggiornamento 09:00 – Purtroppo le anomalie continuano e per alcuni clienti continua a non funzionare Vodafone in riferimento alla loro linea fissa. Il numero del servizio clienti per ottenere assistenza resta sempre il 190: dopo una serie di passaggi automatici si potrà parlare anche con un operatore. In alternativa c’è anche il nuovo canale WhatsApp 3499190190 attivo tutto il giorno e 7 giorni su 7. In questo secondo caso, le prime risposte saranno automatiche con assistenza virtuale Tobi ma si potrà fare richiesta di parlare con un operatore, in seconda battuta.