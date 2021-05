Le prime immagini del finale di NCIS 18 diffuse da CBS parlano chiaro: il sedicesimo ed ultimo episodio di questa stagione sarà quello della svolta sentimentale tra Torres e Bishop, preparata dagli sceneggiatori ormai da diverse stagioni con ciclici avvicinamenti tra i due.

Il promo del finale di NCIS 18 mostra finalmente un bacio tra i due, che avviene mentre l’agente Bishop è posta sotto pressione nell’ambito di una vicenda che potrebbe mettere a rischio la sua permanenza nel team dell’NCIS. Una vecchia fuga di notizie dalla NSA, infatti, torna alla ribalta coinvolgento l’agente in prima persona: Emily si dichiarerà innocente, ma dovrà dimostrare di esserlo.

Inoltre il promo del finale di NCIS 18 sembra vagamente avanzare l’ipotesi di un’uscita di scena di Bishop: a suggerirlo è il fatto che chieda a Gibbs della regola 91 (“quando decidi di andartene, non guardare indietro“, le spiega Leroy). Il bacio tra Bishop e Torres potrebbe indicare tanto l’inizio di una relazione quanto un bacio d’addio, come peraltro accaduto all’inizio della stagione tra Gibbs e Jack Sloane nell’episodio d’addio di Maria Bello.

Inoltre l’episodio che precede il finale di NCIS 18 ha introdotto la new entry Katrina Law, che potrebbe diventare un volto regolare nella stagione 19 col personaggio dell’agente Jessica Knight: la sua collaborazione con Torres, però non è parsa delle migliori a causa di una sostanziale incompatibilità di carattere. Difficile pensare che il personaggio della Knight possa sostituire quello della Bishop, semmai aggiungersi all’ensamble per riempire il vuoto lasciato dalla Sloane.

Il finale di NCIS 18 vedrà nuovamente in scena il personaggo della giornalista Marcie, interpretata dalla moglie di Mark Harmon Pam Dawber. Ecco la trama, le foto di scena e il promo dell’episodio 16 dal titolo Regola 91, in onda su CBS martedì 25 maggio.

Mentre insegue un pericoloso trafficante d’armi, la squadra è scioccata quando Bishop risulta implicata in una vecchia fuga di notizie dalla NSA. Inoltre, Gibbs e Marcie (Pam Dawber) si rendono conto che l’assassino che hanno seguito potrebbe essere sulle loro tracce.