L’ultima puntata di Buongiorno Mamma! andrà in onda la prossima settimana ma non al mercoledì bensì al giovedì. Sarà allora che capiremo come finirà per Guido e i suoi quando tutti i problemi verranno a galla così come i loro segreti. Al momento l’intricata situazione sembra davvero impossibile da risolvere e mentre i pezzi del puzzle si moltiplicano senza svelare molto, le anticipazioni della nuova puntata, l’ultima della fiction, potrebbero rivelare qualcosa di più.

In particolare, nell’ultima puntata di Buongiorno Mamma!, la famiglia Borghi attraversa un momento davvero complicato: Guido è costretto a spiegare ai figli il suo legame con Miriam dopo che Sole lo ha beccato insieme con lei ma proprio lei sembra poco pronta ad accettare tutto questo tanto che si trasferirà dai nonni.

Anche Agata è sempre più distante: forse i suoi sospetti su Guido hanno un reale fondamento, cosa nasconde davvero l’uomo e chi è la sua vera famiglia? Mentre nel passato Maurizia è nuovamente incinta e mette Anna e Guido in serie difficoltà, nel presente un pericolo ancora più grande si avvicina per mano di Colaprico che cerca in tutti i modi la strada giusta per colpire i Borghi una volta per tutte.

Sole è ancora ferita da quello che è successo. Jacopo sembra pronto ad accettare l’inaspettata richiesta di Greta, mentre Francesca non sa da dove ripartire. Ma una maledizione ancora più grande arriva con Colaprico che stavolta sembra avere tutti gli elementi per incastrare Guido. Agata intanto scopre che la verità è ben diversa da quel che ha sempre creduto e affonda le radici in un lontano passato, ma quale?

Ecco il promo della penultima puntata di Buongiorno Mamma! in onda oggi, 19 maggio: