Alla viglia del debutto della reunion di Friends su HBO Max, previsto il 27 maggio, il cast è impegnato nella promozione dell’evento, lo speciale in cui i protagonisti della storica sit-com tornano sul set originale della serie, ricostruito per l’occasione, per rendere omaggio ad un decennio che ha cambiato la tv.

La prima testata a diffondere immagini esclusive della reunion di Friends per HBO Max, in uscita nel primo anniversario dal debutto della piatatforma streaming negli USA, è People: la rivista e sito web ha intervistato il sestetto e dedicato loro la copertina del numero di questa settimana, in vista dell’atteso rilascio dello show-evento in cui torneranno insieme in tv per la prima volta dopo 17 anni dalla fine della serie.

Nell’intervista a Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow da un lato e Matt LeBlanc, Matthew Perry e David Schwimmer dall’altro, sono emersi ricordi perlopiù legati alla loro amicizia e ai rappoti nati sul set: le ragazze hanno sottolineato di non aver mai saltato un pranzo insieme in dieci anni, nemmeno quando una di loro finiva di girare prima delle altre, mentre i ragazzi hanno parlato di un’esperienza unica, “un sogno diventato realtà, poter recitare tutti al massimo livello possibile per una sit-com“. Inoltre hanno ricordato di aver portato via alcuni cimeli dal set: Jennifer Aniston indossa ancora un vestito del guardaroba di Monica, Lisa Kudrow ha portato via un anello di Phoebe e il suo badge personale, mentre Matthew Perry ha portato via per lei la ceramica a forma di orologio-biscotto dalla cucina di casa Geller.

Il legame tra gli intepreti della serie è rimasto saldo nonostante non si vedessero da tempo prima di questa reunion di Friends prodotta da HBO: “Quando ci riuniamo, è come se il tempo non fosse passato, riprendiamo da dove avevamo lasciato” ha spiegato LeBlanc, mentre la Kudrow ha aggiunto di avere un legame forte con le ragazze, ma di non vederle così spesso come invece fanno tra loro Aniston e Cox (“solo perché tu sei l’unica sposata!” ha risposto ironicamente la Aniston, reduce da due divorzi).

Foto: MARK SELIGER/PEOPLE

La diffusione di alcune foto della reunion di Friends, in esclusiva per People, svela alcuni momenti di questo spettacolo non sceneggiato che sarà un tributo ai dieci anni di programmazione della serie, ora interamente disponibile su HBO Max: in una scena il cast sarà impegnato a leggere il copione di un episodio intorno a un tavolo, in particolare il primo della quarta stagione, Monica e la medusa, mentre un altro momento sarà la rievocazione del gioco durante il quale Monica e Rachel scommettono il loro appartamento e finiscono per doverlo cedere a Joey e Chandler.

La reunion di Friends include anche molti ospiti speciali, tra cui volti secondari del cast e star del calibro di Lady Gaga, David Beckham e Justin Bieber. In Italia, al momento, nessuna emittente o streamer ha annunciato che distribuirà lo show.