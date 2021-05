Se il trailer di Friends: The Reunion diffuso il 19 maggio da HBO Max rispecchia anche solo in minima parte quel che sarà lo show-tributo alla serie in uscita il 27 maggio, allora anche i fan più intransigenti potranno dirsi soddisfatti.

Le prime immagini che scorrono nel trailer di Friends: The Reunion sono un pugno nello stomaco per gli affezionati al sestetto del Central Perk, nonché un bignami di come si costruisce un perfetto show tutto incentrato sull’effetto nostalgia.

“Dove sono i fazzoletti?” si chiede Jennifer Aniston in una scena del trailer di Friends: The Reunion, mentre rientra per la prima volta sul set della casa di Monica e Rachel insieme agli altri, dopo 17 anni dall’ultimo episodio. Ed è quello che si chiederanno tutti coloro che arriveranno alla fine della visione del trailer: due minuti buoni di emozione e divertimento, in un mix perfettamente bilanciato tra emotività e goliardia.

Già nel trailer di Friends: The Reunion si intravedono i filoni principali di questo spettacolo che vuole ricordare e onorare l’eredità della serie: nessuno dei sei attori protagonisti – Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow da un lato e Matt LeBlanc, Matthew Perry e David Schwimmer – riprende il suo ruolo nella sit-com, ma tutti si calano in un’esperienza rievocativa che li coinvolgerà emotivamente e sentimentalmente. Da un lato ci sarà il gruppo in visita sul set ricostruito per l’occasione, dall’altro la conversazione con James Corden in stile late show. Tra riletture dei copioni di episodi entrati nella storia della serie – “My eyes, my eyes” è la battuta di Phoebe che scopre la relazione tra Chandler e Monica – e riproposizioni di scene iconiche come quella del quiz a domande in cui Monica e Rachel perdono la casa, questa reunion sembra un buon concentrato di momenti nostalgici e confidenziali, in cui i ricordi del pubblico si sovrapporranno a quelli del cast.

Il trailer di Friends: The Reunion mostra anche alcuni degli interpreti di personaggi secondari della serie irrompere sulla scena aggiungendo altri aneddoti a quelli dei protagonisti, come Tom Selleck (Richard, il fidanzato agée di Monica) e Maggie Wheeler (l’ex di Chandler, Janice, col suo immancabile intercalare “Oh, my God!“). Unico dettaglio un po’ fuori posto, a volerne trovare uno, è la locandina di HBO Max con il gruppo seduto su una panchina anziché sul classico divano arancione della caffetteria: una riproduzione del celebre sofà, però, ospiterà il cast nella chiacchierata con Corden, che sarà arricchita anche da una sfilata con alcuni outfit iconici della serie.

In definitiva, il trailer di Friends: The Reunion è la premessa migliore che potessimo aspettarci per questo evento e conferma l’ottima scelta di non inscenare revival o sequel dalle dubbie prospettive, ma celebrare una storia unica e ancora oggi osannata dal pubblico, puntando sulle emozioni dei suoi protagonisti.