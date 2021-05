Programmati i concerti di Ghemon per il 2021. L’artista è reduce dalla partecipazione al Festival di Sanremo 2021 con il brano Momento Perfetto ed è pronto a ritornare sul palco per portare in scena il nuovo album E Vissero Feriti E Contenti pubblicato il 16 marzo 2021.

I concerti di Ghemon nel 2021

I concerti di Ghemon nel 2021, annunciati con tanto entusiasmo dall’artista, partiranno da Roma e termineranno momentaneamente a Milano dal momento che la voce di Scritto Nelle Stelle aggiornerà presto il calendario.

Ecco il calendario completo:

08 luglio ROMA Cavea Auditorium Parco della Musica

11 luglio PISTOIA Pistoia Blues

13 luglio TRIESTE Trieste Loves Jazz

17 luglio BITONTO Luce Music Festival

23 luglio TORINO Flowers Festival

01 settembre SERVIGLIANO (MC) Nosound Fest

03 settembre MILANO Circolo Magnolia

E Vissero Feriti E Contenti

Con i concerti di Ghemon nel 2021 potremo ascoltare dal vivo i brani contenuti nell’ultimo disco, sesto album in studio del cantautore di Avellino che a questo giro ha accolto nuove sfumature mutuando dai suoi grandi classici per affacciarsi al contemporary r’n’b, al reggae e alla musica elettronica.

La stagione dei concerti riparte quindi dall’estate 2021 grazie alle riaperture del governo e grazie ai primi successi della vaccinazione di massa dopo un anno di fermo dovuto alla pandemia del Covid-19 che, tra l’altro, aveva fatto slittare l’uscita di Scritto Nelle Stelle, il disco precedente di Ghemon.

Tanti sono gli artisti che questa estate torneranno sul palco. Oggi anche i Subsonica hanno annunciato le nuove date e tanti colleghi si stanno muovendo per riabbracciare il pubblico dopo averlo intrattenuto da casa per via delle restrizioni. Ghemon è decisamente un rapper fuori dagli schemi: nel suo stile coniuga il flow al cantautorato senza lasciare da parte il groove, con il risultato di una forte influenza soul che si è fatta sempre più pronunciata nelle sue produzioni.

Le date dei concerti di Ghemon nel 2021 sono in continuo aggiornamento e per ora hanno una battuta d’arresto solo a settembre, ma non si esclude una stagione estiva più ricca per Giovanni Luca Picariello né una serie di eventi anche in autunno.