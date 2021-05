Si terranno nel 2022 i concerti di Aka7even. Tre le date al momento in programma nel mese di gennaio per le quali i biglietti sono già disponibili in prevendita, da questa settimana.

Aka7even, nome d’arte di Luca Marzano, si è fatto notare ad Amici di Maria De Filippi dove ha raggiunto la finale del serale. Non ha poi vinto la categoria del canto, nella quale ha trionfato Sangiovanni ma è amatissimo ugualmente.

A telecamere spente, per i concorrenti di Amici di Maria De Filippi iniziano gli appuntamenti con i fan. I firmacopie hanno già avuto il via e adesso si programmano i concerti dal vivo. Dopo aver ricevuto la certificazione platino per il suo brano Mi Manchi, Aka7even annuncia le date live previste per gennaio 2022.

Gli show si terranno a Napoli (Casa della Musica) il 23 gennaio 2022, a Milano (Fabrique) il 26 gennaio 2022 e a Roma (Atlantico) il 30 gennaio 2022.

I biglietti per le date sono disponibili su TicketOne dalle 16.00 di lunedì 17 maggio 2021 e presso tutte le rivendite autorizzate dalle 11.00 di sabato 22 maggio 2021.

Nel corso degli appuntamenti dal vivo, l’artista presenterà Il disco d’esordio dell’artista in uscita il 21 maggio 2021 per Columbia Records Italy / Sony Music Italy, già in pre-save e pre-order.

Alcuni dei brani contenuti nell’album sono già disponibili negli store digitali, presentati all’interno della scuola di canale 5 guidata da Maria De Filippi.

All’interno della scuola Aka7even ha scritto Mi Manchi, che oltre ad essere stato certificato platino (dati Fimi-Gfk) ha raggiunto anche la Top 5 della Classifica dei Singoli Fimi, ed è stato l’unico brano della ventesima edizione del talent show a entrare nella Viral50 global di Spotify. Dopo Irama, Aka 7even è inoltre il primo artista di Amici a posizionarsi alla #1 della Top 50 Italia Spotify.

All’esperienza nel talent show si devono anche i brani Yellow e Mille Parole.

I concerti di Aka7even nel 2022:

Domenica 23 gennaio 2022 – Napoli, Casa della Musica

Mercoledì 26 gennaio 2022 – Milano, Fabrique

Domenica 30 gennaio 2022 – Roma, Atlantico