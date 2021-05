C’è da perdere la testa, quando si scelgono i 5 migliori brani dei Ramones. Punk rock per eccellenza, con la voce di Joey Ramone che dava alla band quel tocco di rock’n’roll di classe e di eleganza, grazie ai Ramones abbiamo brani intramontabili da pogo frenetico e da headbang violento, ma anche pezzi di rara bellezza che con questo elenco andremo a riscoprire insieme.

Blitzkrieg Bop (1975)

Non si può parlare di “migliori brani dei Ramones” senza tirare in ballo Blitzkrieg Bop. Primo singolo pubblicato dalla squadra di Joey, è un riferimento al tentativo degli Stati Uniti di invadere l’isola di Cuba nel 1961. Irresistibile il coro: “Hey, oh, let’s go!”.

Sheena Is A Punk Rocker (1977)

Sheena Is A Punk Rocker è puro surf rock filtrato nella furia del punk e insieme a Blitzkrieg Bop è uno dei singoli più suonati come cover dagli artisti internazionali. Il singolo fa parte di Rocket To Russia, il terzo disco dei Ramones.

I Wanna Be Sedated (1978)

Chi, almeno una volta, non ha cantato “Bam bam bambam, bam bam bambam, I wanna be sedated”? Nessuno, perché la forza dei Ramones è proprio in quei motivetti capaci di rimanere in testa per sempre. In questo singolo i Ramones raccontano la frenesia dei tour e nel video ufficiale, udite udite, vediamo anche una giovanissima Courtney Love.

Offerta Road To Ruin Audio CD – Audiobook

03/06/2013 (Publication Date) - Warner Music (Publisher)

The KKK Took My Baby Away (1981)

Altro esempio di punk rock che restituisce dignità al surf rock, The KKK Took My Baby Away è un appello di Joey alle autorità per riavere la sua bella, rapita dal Ku Klux Klan. Secondo altre versioni il testo fa riferimento a una relazione del frontman con una ragazza di colore, rifiutata dalla famiglia di lui.

Pet Sematary (1989)

Capolavoro pop rock, Pet Sematary è legata indissolubilmente all’omonimo film di Mary Lambert e non può mancare tra i migliori brani dei Ramones.