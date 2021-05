Google Pay ha ottenuto anche il supporto a ING Italia, che si è finalmente aggiunto alla lista degli istituti finanziari compatibili con il sistema di pagamento digitale del colosso di Mountain View. Dopo il recente inserimento di Banco BPM e Credem, adesso è arrivato il turno di ING Italia, che consente, con Google Pay, di effettuare pagamenti con il proprio smartphone Android in maniera semplice, veloce e soprattutto sicura, con la carta di credito o di debito Mastercard, nei negozi fisici, online e all’interno delle applicazioni.

Facciamo presente che Google Pay non trasferisce, né condivide in alcun modo il numero della carta nel momento in cui si effettuano pagamenti tramite POS, sui siti o nelle applicazioni. I dati di pagamento vengono protetti con vari livelli di sicurezza. Gli utenti ING Italia potranno aggiungere le proprie carte a Google Pay lanciando la relativa applicazione, selezionando la voce ‘Carta di credito o di debito‘, ed inserendo i dati della propria carta. Fato questo, dovrete indicare la modalità di verifica (a mezzo SMS, email o altro) ed infine registrando la carta di credito o di debito Mastercard.

Ci sembra giusto ricordarvi che ING Italia è supportata anche da Apple Pay, il sistema di pagamento digitale della mela morsicata. In questi tempi di pandemia da Covid-19 poter effettuare pagamenti contactless, ovvero cioè senza essere costretti a toccare con mano i contanti, né tanto meno il POS per l'inserimento del PIN (per gli acquisti al di sotto dei 25 euro) è una cosa assai importante: siamo certi vorrete tutti approfittarne.