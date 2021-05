L’accordo, che vedeva un contratto di due anni, sembrava ormai raggiunto tra mister Gennaro Gattuso e la Fiorentina, ma d’improvviso tutto sembrerebbe saltato. L’ex Milan, al termine della stagione in corso, lascerà sicuramente Napoli e, stando a quanto riportato dall’edizione giornaliera della ‘Gazzetta dello Sport’, il tecnico calabrese sarebbe orientato a rifiutare la panchina viola, avendo addirittura già informato la società del club toscano tramite una telefonata fatta al direttore sportivo Pradè. La verità è che ci sarebbero due motivi a giustificare il dietrofront di ‘Ringhio’: il primo riguarderebbe la conferenza stampa di Rocco Commisso di venerdì scorso che ha lasciato dubbioso Gattuso per i toni e le polemiche che ha scatenato il patron viola.

All’attuale allenatore del Napoli piace tanto lavorare a testa bassa, non gradisce certe situazioni e una guerra del genere lo turberebbe ancora prima di cominciare l’avventura con la Fiorentina. Ma la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato quello che è successo la domenica prima, durante e dopo la partita del Franchi (vinta dagli azzurri 2-0). Gattuso, che nelle ultime settimane aveva raggiunto un accordo di massima con Commisso e la dirigenza viola, credeva di trovare un ambiente tranquillo, invece al suo arrivo si è trovato dinanzi ad un clima ostile, freddo, e comunque pesante. Una situazione inspiegabile e molto strana nei confronti di un tecnico che a breve avrebbe firmato con la viola, cosa che lo avrebbe fatto riflettere e prendere la decisione definitiva.

Gattuso ci tiene a far sapere che il suo no alla Fiorentina non è giunto in seguito alla chiamata della Juventus (qualora non dovesse restare Pirlo) e della Lazio (se Inzaghi dovesse rifiutare il rinnovo). L’allenatore sarebbe rimasto scioccato ed allibito dal comportamento avuto da alcuni dirigenti e giocatori viola. Ora resta da capire chi ci sarà alla guida della compagine toscana la prossima stagione. Con De Zerbi promesso allo Shakthar, restano le piste Juric (del Verona) o quelle straniere.