Deddy a Milano raddoppia: saranno due, non solo uno, i concerti ai Magazzini Generali. La notizia arriva dopo il sold out della prima data di Deddy, che in poche ore ha fatto registrare il tutto esaurito.

La prima data live di Deddy è già sold out e non è più possibile acquistare i biglietti per il concerto in programma sabato 18 dicembre 2021 ai Magazzini Generali, esauriti nel giorno di qualche ora.

Per far fronte alla grande richiesta di biglietti, Deddy a Milano raddoppia. Sono già aperte le prevendite per il secondo appuntamento milanese fissato sempre ai Magazzini Generali per domenica 19 dicembre 2021.

Due quindi saranno i concerti di Deddy a Milano attesi per quest’anno, il 18 e il 19 dicembre. I biglietti per la seconda data sono già in vendita su TicketOne e arriveranno anche nei punti vendita abituali dislocati in tutto il territorio italiano dalle ore 10.00 di lunedì 24 maggio.

I due concerti arrivato dopo il disco d’Oro ottenuto dal cantante con il brano 0 passi, oltre 10 milioni e mezzo di stream su Spotify e la presenza nella Top10 della Top50 Spotify (alla posizione n.9), nella Top15 della classifica ufficiale FIMI/Gfk dei singoli più venduti e della Viral50 di Spotify.

0 passi fa parte delle canzoni contenute nel primo Ep di Deddy, Il Cielo Contromano, già disponibile nei negozi di musica e in digitale. Deddy ne sta autografando le copie nell’instore tour già partito.

Durante i concerti di Deddy a Milano – per ora l’unica città nella quale si svolgeranno i live – i fan potranno ascoltare per la prima volta live i brani contenuti nell’Ep e quelli che Deddy ha presentato al pubblico durante il suo percorso ad Amici di Maria De Filippi, raggiungendo la finalissima.

I concerti di Deddy nel 2021

Sabato 18 dicembre 2021 – Milano, Magazzini Generali SOLD OUT (biglietti esauriti)

Domenica 19 dicembre 2021 – Milano, Magazzini Generali NUOVA DATA (biglietti in vendita su TicketOne)