Novità assoluta per l’app Eurovision ufficiale aggiornata per l’edizione del contest sonoro 2021 è quella che da la possibilità di applaudire i propri artisti preferiti dal divano di casa. Si tratta di una feature concreta e reale fornita dalle nuove tecnologie e che sopperirà la mancanza di un pubblico adeguato per l’evento, soprattutto nella finale di sabato 22 maggio di scena a Rotterdam.

Come anticipato in occasione della presentazione della nuova app Eurovision all’inizio della settimana corrente, in una sezione apposita dello strumento, ogni singoli fan della kermesse visualizzerà una schermata identica a quella visibile nella foto ad inizio articolo. Nel corso dell’esibizione dei singoli artisti o delle band, un tasto interattivo consentirà letteralmente di applaudire l’esibizione. Le interazioni reali frutto dei 3500 spettatori presenti all’evento dal vivo saranno sommate a quelle virtuali provenienti dal calcolo dell’app. Il volume più o meno elevato degli applausi in sala dipenderà dunque tantissimo anche da chi sta da casa, attraverso il suo intervento diretto.

Non ci sono dubbi sul fatto che la nuova funzionalità dell’app Eurovision sarà molto utilizzata da noi italiani per sostenere da lontano il gruppo dei Maneskin vincitore del Festival di Sanremo 2021 e di diritto nostri rappresentanti al contest europeo. Il download dell’app è disponibile naturalmente sia per dispositivi Android sul Play Store che per iPhone sull’App Store di Apple.

Oltre che per la funzione più innovativa degli applausi virtuali, l’app Eurovision 2021 potrà essere utilizzata per visualizzare tanti contenuti degli artisti, loro interviste, tenersi informati sulle semifinali e naturalmente sull’appuntamento più atteso di sabato prossimo con la proclamazione del vincitore dell’edizione di quest’anno. Lo stesso strumento servirà anche per la votazione ma, come sempre e secondo il regolamento dell’Eurovision, ogni cittadino di un singolo paese non potrà votare per i rappresentanti della propria nazione, piuttosto per un altro artista che lo ha colpito particolarmente.