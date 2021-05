A due mesi dal debutto che l’ha resa la serie non in lingua inglese più vista su Netflix, Che Fine Ha Fatto Sara? 2 è arrivata sulla piattaforma streaming con 8 nuovi episodi, sequel della prima parte che si era conclusa con un enorme cliffhanger.

Già annunciata dal trailer apparso nel finale della prima stagione, Che Fine Ha Fatto Sara? 2 risolverà tanti interrogativi rimasti senza risposte, in primis riguardo la vera identità di Sara e i suoi disturbi mentali, oltre al mistero dei resti rinvenuti nel giardino di Alex, ora sempre più confuso su come siano andati i fatti vent’anni prima e sui suoi propositi di vendetta per la morte della sorella (qui la nostra recensione).

Nel cast di Che Fine Ha Fatto Sara? 2 tornano tutti i volti della prima stagione: Manolo Cardona interpreta il protagonista Alejandro Guzmán, reduce da 18 anni di carcere ingiustamente scontati per la morte della sorella, omicidio in realtà ordito dalla matriarca dei Lazcano, Mariana. Nei flahback ambientati negli anni Novanta, all’epoca dellincidente che è costato la vita a Sara, Alex è interpretato da Leo Deluglio, mentre l’adolescente Sara è impersonata da Ximena Lamadrid: nella seconda stagione sarà indagato il suo stato mentale all’epoca della morte, con la rivelazione di segreti che metteranno in discussione quanto scoperto finora da Alex.

In Che Fine Ha Fatto Sara? 2 torna anche la potente famiglia Lazcano, proprietaria di una catena di casinò, il cui viscido patriarca César Lazcano (Ginés García Millán) è invischiato in un traffico di esseri umani e sfruttamento della prostituzione. Alejandro Nones è Rodolfo Lazcano, all’epoca fidanzato con Sara ma oggi in procinto di divorziare dalla moglie Sofia (Ana Lucía Domínguez), che è incinta di suo padre. Il personaggio da giovane è interpretato da Andrés Baida. Eugenio Siller interpreta José María Lazcano: omosessuale bullizzato dal padre omofobo e autoritario, sta cercando di avere un figlio col compagno italiano Lorenzo Rossi (Luis Roberto Guzmán), grazie all’amica Clara (Fátima Molina) che si presta a fare da madre surrogata. Nella versione adolescente Chema è interpretato da Polo Morín. Carolina Miranda è Elisa Lazcano, piscologa tornata a Città del Messico dopo gli studi negli Stati Uniti: si è innamorata di Alex e lo aiuta a vendicarsi della sua famiglia, di cui scopre segreti sempre più inquietanti. Nella seconda stagione sarà rapita e suo padre proverà in ogni modo a salvarla. Claudia Ramírez interpreta Mariana, la matriarca disposta a uccidere per proteggere la sua famiglia da scandali e relazioni considerate disdicevoli: è stata lei a ordinare al tuttofare Elroy (Marco Zapata) di sabotare l’attrezzatura di parasailing per provocare la morte di Sara, per poi lasciar morire in ospedale lo stesso Elroy custode di quel segreto.

In Che Fine Ha Fatto Sara? 2 acquisterà più spazio il personaggio di Marifer (Ela Velden), amica d’infanzia di Sara e legata a lei da un rapporto morboso. Nella prima stagione si è rivelata essere l’informatrice segreta del protagonista, la persona dietro il nickname Diana Cacciatrice, anche se Alex non ne è a conoscenza. E a giudicare dal trailer sembra essere in combutta con Clara, la cui gestazione per Chema e Lorenzo potrebbe rientrare in un piano dalle finalità oscure. Un altro personaggio chiave della seconda stagione, passato in sordina nella prima, sarà quello di Nicandro (Martin Saracho), presente in barca il giorno dell’incidente di Sara ma apparentemene non coinvolto nelle dinamiche omicidiarie, almeno finora.

Non è ancora chiaro se Che Fine Ha Fatto Sara? 2 sarà l’ultima stagione della serie, ma sicuramente risolverà molti dei misteri incardinati nella prima. Il protagonista Cadorna auspica che, visto il successo mondiale della serie al primo posto su Netflix in decine di Paesi, lo streamer possa confermare la produzione di Che Fine Ha Fatto Sara? 3.