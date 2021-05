Grande attesa per il concerto di Alicia Keys a Milano programmato per il 2022. La stella di Fallin’ sarà nella città meneghina per l’unica data italiana del tour promozionale dell’ultimo album in studio Alicia pubblicato nel 2020.

Alicia Keys a Milano

Il concerto di Alicia Keys a Milano si terrà presso il Mediolanum Forum di Assago il 28 giugno 2020. I biglietti in prevendita saranno disponibili presso i circuiti TicketOne, Ticketmaster e VivaTicket a partire dalle ore 12 di giovedì 20 maggio 2021. Gli iscritti a Live Nation, invece, potranno acquistare il proprio titolo a partire dalle ore 11 di oggi mercoledì 19 maggio.

Il 2022 si presenta già come l’anno della riapertura della stagione dei concerti dopo le grandi restrizioni dovute alla pandemia del Covid-19 che hanno determinato una serrata totale per i lavoratori dello spettacolo e per gli artisti. Alcuni eventi ripartiranno già da questa estate, mentre altri artisti specialmente della scena internazionale hanno fatto slittare le loro tappe italiane fino al 2023.

Alicia, il nuovo album

Il nuovo album di Alicia Keys è stato definito “genderless” dalla stessa autrice, e i dettagli le danno ragione. Alicia (2020) è un sincretismo di influenze in cui il pop più radiofonico di Love Looks Better si alterna al pop soul più classico di Underdog. Non mancano altre sfumature, come la funkeggiante Time Machine e il folk di Gramecy Park. Ancora, Alicia è forte anche della collaborazione con nomi eccellenti come la già citata Love Looks Batter scritta insieme a Ryan Tedder degli OneRepublic e So Done, un bel pezzo r’n’b registrato insieme a Khalid. Tra gli autori di Underdog, inoltre, c’è la star britannica Ed Sheeran.

Il disco è arrivato nella Top 5 della classifica Billboard 200, confermando ancora una volta il peso artistico importantissimo della cantautrice di New York alla quale è d’uopo riconoscere lo sdoganamento del nu soul.

L’Alicia World Tour dunque passerà anche per il concerto di Alicia Keys a Milano nel 2022.