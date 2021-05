Uomini e Donne cancellato. Questo è quello che sappiamo della programmazione di Canale5 perché Mediaset ha deciso di chiudere i conti in fretta con il dating show di Maria De Filippi anticipando la chiusura già al 31 maggio o, meglio, al 28. Questo significa che sono rimaste due settimane di programmazione per Gemma Galgani e i suoi in attesa della scelta di Giacomo e così per quest’anno calerà il sipario sui protagonisti di Uomini e donne per dare spazio a Mr Wrong e Love is in The Air, una doppietta di serie turche.

Uomini e donne cancellato a favore di Can Yaman, Ozge Gurel e gli altri protagonisti che in questi anni di “invasione turca” abbiamo imparato ad amare e conoscere, ma come la prenderanno i fan? I nuovi promo di Mr Wrong e Love is in The Air confermano la messa in onda nel pomeriggio dalle 14.45 circa già dal 31 maggio prossimo confermando così che prenderanno ufficialmente il posto di Uomini e donne con buona pace dei fan del trash e di cavalieri, dame e tronisti che ritorneranno in onda poi a settembre.

Ma perché questa decisione? Gli ascolti sono stati davvero ottimi in questa edizione grazie a questa formula mista che vede i senior insieme ai giovani ma, nonostante tutto, Mediaset ha deciso di mettere in panchina Uomini e donne (anche se sicuramente la scelta sarà stata della produzione) e optare per un doppio appuntamento turco.

In Mr Wrong Can Yaman torna nei panni di Özgür Atasoy e con lui, nei panni della sua vicina di casa Ezgi İnal, Özge Gürel. Si ricompone, così, la coppia della fortunata serie Bitter Sweet. La serie è prevista in onda sia nel pomeridiano che nel prime time anche se non si conosce ancora bene la data dell’appuntamento serale. Insieme a Mr Wrong farà capolino anche Love is in The Air in cui la giovane Eda ha visto infrangersi il sogno di diventare architetto, per colpa di Serkan, ambizioso uomo d’affari che le avrebbe impedito di accedere a una borsa di studio.

Serkan, per rimediare, le propone un accordo che le permetta di riprendere gli studi e laurearsi ma la situazione avrà risvolti inaspettati. Nel cast della serie turca ci saranno Basak Gümülcinelioglu (DayDreamer) e Bige Önal (Ethos).