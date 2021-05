Un giovane Robert Langdon ha il compito di risolvere un “grande mistero” nel primo trailer di The Lost Symbol, atteso prequel del Codice da Vinci in arrivo sul servizio di streaming Peacock.

Basato sul terzo romanzo bestseller di Dan Brown, Il simbolo perduto racconta le prime avventure dell’esperto di simboli di Harvard, Robert Langdon (interpretato da Ashley Zukerman, e al cinema da Tom Hanks nei tre film tratti dai romanzi di Brown, Il Codice Da Vinci, Angeli & Demoni, Inferno), che deve risolvere una serie di puzzle mortali per riuscire a salvare il suo mentore che è stato rapito (Eddie Izzard). Allo stesso tempo, deve anche fermare un’agghiacciante cospirazione globale. Nel cast anche Valorie Curry (The Following), Sumalee Montano (Star Trek: Picard), Rick Gonzalez (Arrow) e Beau Knapp (The Good Lord Bird).

Il titolo iniziale della serie era semplicemente Langdon, prima di essere cambiato in The Lost Symbol.

“La squadra è rimasta sbalordita dall’episodio pilota e dal suo enorme potenziale per diventare un grande successo da guardare tutto d’un fiato. La nostra nuova offerta ci consente di spostarlo su Peacock e dargli tutte le opportunità per farlo accadere”, ha detto Susan Rovner, presidente alla NBCUniversal Television and Streaming. “La nostra capacità di ascoltare un grande show non è più limitata dai confini di un palinsesto di rete, dandoci così la libertà di dire sì ai programmi che amiamo e poi trovar loro la casa perfetta nel nostro portfolio.”

The Lost Symbol è una produzione CBS Television Studios, Universal TV e Imagine TV, dove la Imagine aveva prodotto i lungometraggi. Anche l’autore Brown, Brian Grazer di Imagine, Ron Howard, Samie Kim Falvey e Anna Culp sono i produttori esecutivi. Dan Dworkin e Jay Beattie (Revenge, Scream ) stanno scrivendo l’adattamento del romanzo di Brown. Non è ancora stato svelato il numero degli episodi né la data di debutto.

Ecco il trailer di The Lost Symbol in lingua originale. Non è ancora chiaro se e quando la serie arriverà anche in Italia.