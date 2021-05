Su Rai2 siamo ancora in attesa degli episodi della terza stagione ma, intanto, negli Usa è arrivata la conferma che The Resident 5 ci sarà. Il medical drama FOX continuerà la sua corsa anche nella prossima stagione televisiva ma dovrà fare a meno di Mina. Chi segue la serie sa bene che Shaunette Renée Wilson ha lasciato il suo posto in corsia per fare il grande salto, meritato, della sua carriera, e presto sarà sul set di Indiana Jones, ma come faranno i fan senza di lei?

The Resident 5 ci sarà e dovrà ripartire proprio dall’assenza di Mina ma, soprattutto, quello che questo significherà per il burbero AJ. Proprio quando le cose iniziavano a farsi serie tra loro, ecco che è arrivato il colpo di scena e la bella dottoressa ha dovuto lasciare gli Usa per colpa di Cain che ci ha messo lo zampino. Sarà proprio lo scontro tra AJ e Cain a chiudere la quarta stagione e le conseguenze dell’addio di Mina sul bel dottore ad aprire la quinta stagione.

Cosa vedremo in The Resident 5?

AJ è rimasto al Chastain perché deve occuparsi della madre che ha ricevuto la diagnosi di un brutto male e non è detto che una volta risolta la situazione con lei non sentiremo di nuovo parlare di Mina. Forse anche il personaggio interpretato da Malcolm-Jamal Warner sarà costretto ad uscire di scena prima o poi?

Al momento quello che sappiamo è che le porte del Chastain Memorial Hospital rimarranno aperte anche nella prossima stagione grazie ad un rinnovo che è stato svelato come parte del programma Fox 2021-22 e che di sicuro non è stata una sorpresa dato che il dramma medico è uno dei più seguiti della rete dopo il franchise 9-1-1, anche quello rinnovato.

E in Italia? Attualmente la quarta stagione è in onda su Fox di Sky al mercoledì fino al prossimo 9 giugno mentre su Rai2 si attendono gli episodi della terza stagione che andranno in onda dal prossimo ottobre in coppia con The Good Doctor.