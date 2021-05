I contraccolpi della cancellazione di Rebel da parte di ABC, dopo soli cinque episodi trasmessi ed altrettanti ancora inediti, iniziano a farsi sentire: la showrunner Krista Vernoff, che è anche creatrice e sceneggiatrice della serie ispirata alla vita dell’attivista Erin Brockovich, non ha avuto alcuna remora a rimproverare pubblicamente la rete (salvo cancellarne poi le prove) per aver dato così poco sostegno al progetto da archiviarlo dopo poco più di un mese dal debutto.

La showrunner di Grey’s Anatomy e Station 19, che ha appena rinnovato il suo contratto con ABC per un’ulteriore stagione di entrambe le serie, ha commentato la cancellazione di Rebel senza mezzi termini, attribuendo la colpa del flop alla mancanza di fiducia da parte della rete. Per la Vernoff è stato un errore non dare a Rebel il tempo di farsi largo e conquistare il suo pubblico, punendo la serie per aver leggermente abbassato i ratings della rete rispetto ala programmazione di A Million Little Things, che l’ha preceduta nella stessa fascia oraria.

Per esprimere il suo aperto dissenso sulla cancellazione di Rebel, la Vernoff ha citato un articolo di Deadline, in cui l’autore sosteneva che ci fossero “speculazioni sul fatto che il pedigree del nuovo show e il forte cast potessero permettergli di guadagnare più tempo per conquistare un’audience maggiore“. La showrunner ha risposto ironica: “Lo penseresti, non è vero? Dai loro 3 show durante una pandemia, loro ti danno 5 episodi“, in riferimento al fatto che la stessa Vernoff è showrunner anche di Grey’s Anatomy e Station 19, realizzati tra mille difficoltà nelll’ultimo anno, nonché al fatto che la chiusura di Rebel è arrivata a metà della programmazione della prima stagione.

Il tweet sulla cancellazione di Rebel è stato eliminato poco dopo, quando ormai i suoi screenshoot già giravano sui social (in foto, quello diffuso da TvLine). Una reazione, quella della Vernoff, che è sintomo di rapporti non troppo distesi tra la casa di produzione ShondaLand, fondata da Shonda Rhimes, e l’emittente storica di Grey’s Anatomy, Private Practice, Station 19, Scandal, Le Regole del Delitto Perfetto. Già qualche settimana fa, la Vernoff lamentava il fatto di non sapere se il medical drama e il suo spin-off sarebbeo state rinnovate e di dover pensare a finali di stagione che – eventualmente – fungessero anche da finali di serie. Poi è arrivato il rinnovo del suo accordo con ABC e, in seguito, quello del contratto di Ellen Pompeo, che ha dato il via libera alle conferme di Grey’s Anatomy e del suo spin-off per almeno un’altra stagione.

Contestualmente alle belle notizie su questo fronte è arrivata però la prematura cancellazione di Rebel, che ha lasciato l’amaro in bocca anche alla protagonista della serie: Katey Sagal ha definito la notizia “uno shock e un crepacuore“, aggiungendo che ABC avrebbe dovuto concedere più tempo a Rebel per fidelizzare il pubblico.

Le cose richiedono tempo per prendere piede. Rebel racconta la storia di una donna che si spende per ciò che è giusto, lo spettacolo ha cuore e scopo, divertimento e lacrime, e noi, il cast, ci stiamo scervellando per il supporto venuto meno da parte di ABC. Come direbbe Rebel, combatti per quello che vuoi, fa’ che le persone ascoltino, e in questo caso, se il nostro spettacolo riesce a trovare un altro posto più adatto su cui atterrare, ne saremo felici. In caso contrario, abbiamo dato il massimo e fatto sentire la nostra voce, che è il messaggio che sta dietro Rebel! Fatevi sempre sentire!

In Italia la serie debutta il 28 maggio su Disney+.