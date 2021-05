Abbiamo almeno tredici problemi delicati risolti per gli utenti in possesso di un dispositivo Huawei, tra quelli compatibili con il nuovo aggiornamento di maggio. Mentre tutti si concentrano sull’arrivo sulla scena di HarmonyOS, al punto che nei giorni scorsi abbiamo preso in esame come procedere con il download del nuovo pacchetto di suoni, il produttore cinese va avanti per la sua strada, senza negare costanti upgrade tra quelli classici. L’ultimo, in ordine di tempo, da questo martedì può essere esaminato con maggiore attenzione.

Quali sono gli effetti dell’aggiornamento di maggio sui device Huawei

Provando a scendere maggiormente in dettagli, stamane possiamo concentrarci sul report che ci arriva direttamente da Huawei Central per il pubblico europeo. Come sempre, dunque, Huawei fornisce aggiornamenti software regolari per migliorare mese dopo mese le prestazioni generiche di determinati dispositivi e la sicurezza del sistema. Ebbene, secondo il report trapelato in queste ore, la patch di maggio ha il merito di risolvere almeno tre problemi critici per lo stesso sistema e dieci che hanno priorità elevata.

Attraverso il nuovo aggiornamento di maggio, però, l’intervento più importane e consistente dei tecnici Huawei si concentra sulla questione privacy. A detta della fonte, infatti, l’azienda ha individuato e risolto 13 problemi di privacy per la sicurezza degli utenti. Si tratta di vulnerabilità che fino ad oggi hanno reso i prodotti maggiormente esposti alle minacce di soggetti terzi, con relativo furto di dati e tutto quello che ne consegue. Insomma, un motivo in più per procedere nel più breve tempo possibile con il download, appena l’aggiornamento sarà disponibile.

Vedremo quando l’upgrade sarà scaricabile via OTA per gli utenti in possesso dei vari Huawei dichiarati compatibili con l’aggiornamento. Per il momento, occorre prendere atto che sarà cosa buona installarlo appena arriverà la notifica via OTA.