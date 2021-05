L’Alga spirulina è solo la moda del momento o ci sono davvero una serie di benefici che può apportare al nostro fisico aiutando anche chi è a dieta? Per chi non la conoscesse ancora, l’alga spirulina è un’alga azzurra unicellulare che si trova solitamente in laghi di acqua dolce, calda e alcalina. Molto conosciuta dai popoli tropicali, l’alga spirulina ha una forma stretta e allungata che non supera il mezzo millimetro di lunghezza ma è un concentrato di benefici tant’è che alcuni l’hanno addirittura etichettata come il super alimento del futuro.

L’alga spirulina è un concentrato di importanti elementi che la rendono davvero unica e, soprattutto, completa. Basti pensare che contiene amminoacidi essenziali, lipidi e proteine ma anche diversi grassi della famiglia dei mono e polinsaturi (compresi i famosi omega-6 e omega-3) e questo significa che assumerla può avere benefici su tutto il nostro corpo, tenendo sotto controllo anche il colesterolo nel sangue o i trigliceridi e migliorando la funzionalità del sistema immunitario.

Ma quali sono i benefici dell’Alga spirulina?

L’Alga spirulina è solo la moda del momento o è davvero in grado di apportare grossi benefici a chi la assume regolarmente? La risposta giusta sembra sia la seconda tant’è che sempre più spesso viene utilizzata come integratore alimentare nella dieta poiché contiene proteine di origine non animale, amminoacidi essenziali e lipidi, ma anche vitamine del gruppo A e B, e minerali come ferro, rame, manganese e magnesio che rendono questa sostanza unica ed essenziale.

I benefici che arrivano con l’assunzione dell’Alga spirulina sono molteplici a cominciare da quella che si definisce azione antiossidante. Grazie alla presenza di vitamine e ficobiline, la prima delle sue proprietà è proprio quella di antiossidante perché contrasta i radicali liberi favorendo memoria e concentrazione proteggendo l’organismo da malattie neurodegenerative o aterosclerotiche.

Altro punto importante è quello legato alla prevenzione delle malattie cardiovascolari. La presenza degli omega 6 e dell’acido gamma linolenico, permettono all’alga spirulina di migliorare i livelli di colesterolo e trigliceridi nel sangue, tenere sotto controllo la pressione arteriosa ma anche migliorare quelle che sono le risposte del nostro sistema immunitario.

Infine, ha proprietà antinfiammatorie grazie agli acidi grassi, tra i quali quello linoleico, che esercitano azioni antinfiammatorie, antivirali ed antimicrobiche attraverso le prostaglandine.

L’Alga spirulina fa dimagrire?



L’Alga spirulina è sempre più di supporto nelle diete vegane e vegetariane ma anche per le sue proprietà dietetiche. Proprio la presenza di un amminoacido in grado di ridurre il senso di sazietà agendo sul sistema nervoso, rende la Spirulina un toccasana anche nelle diete perché regolarizza la quantità di cibo assunta. Dall’altra parte riesce a svolgere un’azione energizzante e tonificante dell’apparato muscolare e, infine, aiuta a ridurre la concentrazione di lipidi nel sangue grazie agli acidi polinsaturi contenuti in essa. migliorando la salute di tali organi attraverso l’intervento di proteine e vitamine contenute in essa.

Nonostante i molteplici benefici dovuti all’assunzione dell’Alga spirulina è sempre meglio consultare il parere di un esperto prima di iniziarne l’assunzione visto che è bene tenere presente che in alcuni casi, come con la presenza di calcoli ai reni, di allattamento, gravidanza, e non solo, l’uso potrebbe essere sconsigliato.

L’alga Spirulina si trova nei negozi dedicati alla vendita di prodotti naturali biologici ma anche online. La si trova in diverse forme tra cui in polvere, capsule o anche liquida, in tavolette e pura.