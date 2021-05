L’addio di Tiziano Ferro a Franco Battiato oggi sui social. Un foglio scritto a mano con una dedica straziante, quella di Tiziano Ferro per il compianto Maestro che oggi lascia la vita terrena. “Ciao Franco, come faremo senza di te nessuno lo sa”, le sue parole.

La comunicazione della sua dipartita è di questa mattina. A darne il triste annuncio la famiglia di Battiato che ha anche comunicato che le esequie si terranno in forma privata.

Il mondo della musica oggi è a lutto. Sui social spuntano messaggi dal parte dei migliori cantanti italiani, da Vaso Rossi a Giorgia. Morgan si chiude nel silenzio, è questo il suo modo di ricordare il maestro; si spegne davanti alla morte di uno degli artisti italiani più apprezzati di tutti i tempi.

Le sue canzoni sono tra quelle più riproposte in cover. Tiziano Ferro ne ha fatto anche un singolo: E Ti Vengo A Cercare di Franco Battiato è stata scelta dal cantante di Latina tra le cover di Accetto Miracoli – L’Esperienza Degli Altri, in rotazione radiofonica negli ultimi mesi.

“Ho sentito il bisogno di rendere omaggio a Battiato in questo album che fotografa i miracoli che ho ricevuto dall’esterno, dal mio fare “esperienza degli altri” appunto, cantando questa sua canzone che sento appartenere al mio DNA, perché parla di spiritualità e del rapporto con Dio. Solo Franco avrebbe potuto scrivere una canzone ancora così attuale, dopo oltre 30 anni”, le parole di Tiziano Ferro nello spiegare il motivo di questa scelta.

“Una frase come ‘Questo secolo oramai alla fine, saturo di parassiti senza dignità, mi spinge solo ad essere migliore con più volontà’ troverebbe senso sempre, sicuramente lo trova in questo momento storico. Non devo dire nulla di Franco Battiato che non si sappia già, è uno degli autori più moderni al mondo, ha sempre fatto della musica italiana qualche cosa di nuovo. Per me è una colonna portante della mia vita: ho avuto il privilegio di conoscerlo e collaborare con lui per il mio disco Alla Mia Età, scrivendo e registrando insieme ‘Il tempo stesso’, ma il vero miracolo è avvenuto nella mia primissima infanzia, quando le sue canzoni complesse ma così empatiche mi hanno protetto e salvato dalle paure in un momento molto fragile”, aveva spiegato.

E non era la prima volta per Tiziano Ferro. In tour aveva inserito in scaletta Centro Di Gravità Permanente e nell’album Alla Mia Età duettava con Battiato in Il Tempo Stesso.

L’addio di Tiziano Ferro a Franco Battiato: