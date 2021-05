Anche i produttori de La Casa di Carta piangono la scomparsa di Franco Battiato, che si è spento a 76 anni nella sua casa di Milo, in provincia di Catania, dopo una lunga malattia su cui ha mantenuto uno stretto riserbo. I seguaci della serie Netflix ricorderanno l’uso che la serie ha fatto della sua Centro di Gravità Permanente, cantata in italiano dai protagonisti in uno dei momenti più scanzonati della quarta stagione.

Il tributo è apparso sui canali social della casa di produzione spagnola Vancouver Media Producciones, fondata da Alex Pina e Esther Martínez Lobato, creatori de La Casa di Carta, Il Molo Rosso e la più recente Sky Rojo, nonché autori di Vis a Vis e White Lines. La prolifica società che collabora con Netflix ha reso omaggio al maestro scomparso stanotte, ricordando l’iconico brano usato come colonna sonora della serie.

La casa di produtzione de La Casa di Carta, a poche ore dalla diffusione della notizia della morte di Battiato, ha realizzato un video che riprende la clip originale del brano Centro di Gravità Permanente e la monta insieme alla scena della festa di matrimonio di Berlino e Tatiana, quando il Professore, Palermo, Bogotà e Marsiglia si ritrovano in un monastero toscano a festeggiare con la coppia e un gruppo di monaci cistercensi: nonostante abbiano fatto voto del silenzio, sono loro ad intonare un gospel sulle note di Battiato, seguiti nel ritornello dai personaggi della serie, per celebrare le nozze di Andrès con la sua misteriosa compagna.

“Hasta siempre, Maestro” è l’arrivederci che i produttori de La Casa di Carta hanno riservato a Battiato ricordandolo come uno dei grandi maestri della musica d’autore italiana: un post invaso da messaggi provenienti dall’Italia che hanno espresso apprezzamento per la sensibilità dimostrata in occasione di questa perdita.

La scena sulle note di Centro di Gravità Permanente ha contribuito a dare nuova linfa ad un capolavoro datato 1981 e tratto dall’album La Voce del Padrone, recentemente rimasterizzato in vista del 40° anniversario: sono diverse le canzoni italiane – dall’inno partigiano Bella Ciao a Ti Amo di Umberto Tozzi e Centro di Gravità Permanente di Battiato cantate nella stagione 4 – che grazie al successo della serie hanno moltiplicato i loro ascolti sulle piattaforme streaming raggiungendo un pubblico mondiale ed intergenerazionale.