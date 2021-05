Sono ormai in pieno svolgimento le riprese di Downton Abbey 2, il secondo lungometraggio ispirato alla serie inglese di Julian Fellowes e sequel delle sei stagioni realizzate per ITV tra il 2010 e il 2015.

Annunciato per il prossimo Natale nelle sale, Downton Abbey 2 è entrato in produzione di recente e la produzione è stata avvistata in diverse location: oltre a quella classica di Highclere Castle, nell’Hampshire, alcune foto ai mezzi di scena scattate nella città di Harwich lasciano pensare che il nuovo film sarà ambientato anche nella contea dell’Essex.

Di sicuro Downton Abbey 2 potrà contare sul cast originale della pluripremiata serie, con Hugh Bonneville, Laura Carmichael, Jim Carter, Michelle Dockery ed Elizabeth McGovern, oltre alle new entry Hugh Dancy, Laura Haddock, Nathalie Baye e Dominic West (il prossimo interprete di Carlo in The Crown 5).

Ad attirare i curiosi in queste prime settimane di riprese di Downton Abbey 2 è stato Bonneville, apparso enormemente dimagrito rispetto agli anni della serie ma anche al film dello scorso anno. L’attore ha condiviso sui social uno scatto in cui è intento a brindare al compleanno della Royal British Legion per il suo centenario e ha ringraziato tutti “coloro che sostengono la comunità delle forze armate“. Ma a destare la curiosità dei suoi seguaci su Instagram è stato il suo aspetto: Hugh Bonneville riprenderà il ruolo di Lord Grantham nel nuovo film ma apparirà molto più magro rispetto al passato. In tanti gli hanno fatto notare il cambiamento radicale, ma non è chiaro a cosa sia dovuto.

Lo stesso attore, un mese fa, aveva annunciato di essere tornato sul set della serie per Downton Abbey 2, poco dopo l’annuncio ufficiale dell’inizio della produzione da parte di Focus Features: “Siamo entusiasti di annunciare che Julian Fellowes e l’intero cast di Downton è tornato per #DowntonAbbey2, con Hugh Dancy, Laura Haddock, Nathalie Baye e Dominic West! Il film sarà nelle sale questo Natale” ha twittato il profilo della serie.