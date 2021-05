Per scegliere i 5 migliori brani di Franco Battiato c’è da prendersi “a pizze”, come direbbero nel Lazio, perché quando si parla del Maestro per antonomasia tutto si fa complicato e trascendentale. Negli anni il cantautore siciliano ha attinto dal pop, dal barocco, dal post punk, dal rock, dalla filosofia e dalla matematica, dalla fisica e dalla letteratura senza mai essere banale. Se da una parte c’è il cantautorato italiano, dall’altra c’è Franco Battiato.

Fetus (1972)

Nessuno si aspetterebbe Fetus tra i migliori brani di Franco Battiato, ma nessuno si sentirebbe di opporsi. Fetus, title track del primo album in studio del Maestro, coniuga il progressive rock con la psichedelia grazie al dosaggio certosino dei sintetizzatori e prende spunto dal romanzo Il Mondo Nuovo di Aldous Huxley in cui gli uomini vengono creati in laboratorio.

Centro Di Gravità Permanente (1981)

Il successo di Centro Di Gravità Permanente continua ancora oggi. In questo brano, tratto dal capolavoro La Voce Del Padrone (1981), Franco Battiato racconta lo smarrimento provato durante la ricerca di sé durante la quale incontra numerose figure bizzarre, dai gesuiti euclidei alla vecchia bretone.

E Ti Vengo A Cercare (1988)

Nessuno può negare che E Ti Vengo A Cercare sia una delle canzoni d’amore più belle che la storia dell’uomo ricordi. 6/8, amore e poesia e tanta spontaneità emozionale. Tratta da Fisiognomica (1988), negli anni ’90 è stata riportata in auge grazie alla versione dei CSI contenuta nell’album Linea Gotica (1996).

La Cura (1997)

Alla sua musa Franco Battiato dedica guarigioni, poteri, bellezza e forza. Con La Cura il Maestro supera se stesso creando una delle canzoni d’amore più belle che l’umano possa progettare, con una sensibilità e una capacità ancora oggi insuperabili.

Torneremo Ancora (2019)

Tra i migliori brani di Franco Battiato non poteva mancare Torneremo Ancora, l’ultimo inedito del Maestro che suona come un saluto al mondo.