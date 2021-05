Caller ID Announcement per Google Telefono è in distribuzione: stiamo parlando dell’opzione che consente di leggere il nome o il numero di telefono della persona che chiama. Come riportato da ‘xda-developers.com‘, si parla della funzione ormai da svariati mesi, ma adesso il colosso di Mountain View sembra abbia deciso di rilasciarla al grande pubblico su larga scala.

Le prime menzioni di Caller ID Announcement per Google Telefono risalivano a fine settembre dell’anno scorso, novità poi pubblicizzata in uno spot pubblicitario di Big G, alla fine cancellato. Caller ID Announcement per Google Telefono non verrà collocato in una sottosezione dell’applicazione, come inizialmente si era pensato, ma troverà posto direttamente nella schermata principale delle impostazioni (in fondo si tratta di una funzione che offrirà un importante contributo, ed è quindi giusto abbia il risalto che merita). Si avrà l’opportunità di abilitare la lettura del nome o del numero di telefono di chi chiama scegliendo tra le opzioni ‘sempre’, ‘solo durante l’utilizzo di auricolari/cuffie’ o ‘mai’. Bisognerà tenere presente che l’attivazione di Caller ID Announcement per Google Telefono non si associa ad una specifica versione dell’applicazione, ma da un’attivazione che avviene lato server, e quindi gestita dal team di sviluppo del colosso di Mountain View.

Per adesso, la funzione Caller ID Announcement per Google Telefono pare non essere ancora arrivata in Italia, né sappiamo dirvi quando esattamente verrà rilasciata nel Bel Paese (potrebbero volerci giorni, o forse settimane, ancora non è possibile fare una stima a riguardo). Chiaramente saremo pronti a darvi tutte le notizie del caso non appena Caller ID Announcement per Google Telefono vedrà la luce a bordo dei nostri dispositivi. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.