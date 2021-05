Nessuno avrebbe voluto leggere i messaggi con cui gli artisti salutano Franco Battiato, ma in questa giornata la cultura italiana tutta, e non solo quella musicale, è listata di nero per la tragedia della morte del Maestro. Non mancano i messaggi speciali come quello commosso di Tiziano Ferro e il grande tributo di devozione di Morgan.

A cominciare dal rocker di Zocca Vasco Rossi, che in un post su Instagram ha condiviso un estratto dalla bellissima Le Sacre Sinfonie Del Tempo. Nessun commento personale: il Blasco affida il cordoglio alle parole del Maestro stesso. Il rock italiano non è tutto qui: c’è anche un commosso Piero Pelù, tra gli artisti che salutano Franco Battiato, che sui social condivide uno scatto che lo ritrae insieme al Maestro accompagnato dall’amorevole “artista unico e irripetibile” per poi chiudere con una citazione: “Lacio Drom, Maestro”.

Anche il mondo del rap si unisce al dolore. Non manca Fedez, che nelle stories di Instagram condivide un’immagine del cantautore siciliano con la scritta: “Ciao Maestro”. Arriva anche Gemitaiz che scrive: “Oggi se ne va un genio” con parole piene di ringraziamento per la musica lasciata su questa Terra. A lui dedica La Stagione Dell’Amore.

Dal mondo del pop arriva il saluto di Giorgia, che ai social affida la citazione di Summer On A Solitary Beach. Emma Marrone non nasconde l’emozione: “Oggi il mio cuore piange per te”. Gigi D’Alessio si unisce al coro: “Sei stato e sarai per sempre esempio e ispirazione per tutti noi”. Arriva anche Noemi: “Eri veramente di un altro pianeta”.

Daniele Silvestri ripropone l’esibizione con Carmen Consoli e il Maestro per Stranizza D’Amuri e aggiunge il suo personale “grazie”, unendosi al cordoglio degli artisti che salutano Franco Battiato.

Hai spaziato dalle avanguardie Europee, alla musica classica, ai capolavori Pop.

Eri veramente di un altro pianeta

RIP Maestro#battiato #francobattiato pic.twitter.com/GcPg0DJ0cu — Noemi (@noemiofficial) May 18, 2021

Ciao Francuzzo mio.

Oggi il mio cuore piange per te.

Tu sai.

E io so.

🖤 https://t.co/iMwmIllu2K — Emma Marrone (@MarroneEmma) May 18, 2021