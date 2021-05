FRANCO BATTIATO SPECIAL

FRANCO BATTIATO e FABRIZIO DE ANDRÉ

Ciao Franco. Sei finalmente riuscito ad acquistare un paio di ali per abbandonare questo pianeta involuto. Però, dall’altra dimensione, continua ad illuminarci con le tue poesie, riflessioni e insegnamenti.

Questi che pubblico sono due Needle, uno speciale che ho realizzato sapendo già che purtroppo, per noi, Franco sarebbe volato via. L’altro è uno speciale “Anime salve” che ha cantato sulla traccia di Fabrizio De André.

“Come un cammello nella grondaia”

Vivo come un cammello in una grondaia

In questa illustre e onorata società!

E ancora, sto aspettando, un’ottima occasione

Per acquistare un paio d’ali, e abbandonare il pianeta,

E cosa devono vedere ancora gli occhi e sopportare?

I demoni feroci della guerra, che fingono di pregare!

Eppure, lo so bene che dietro a ogni violenza esiste

Il male… se fossi un po’ più furbo, non mi lascerei tentare.

Come piombo pesa il cielo questa notte.

Quante pene e inutili dolori.

“Povera patria”

Povera patria

Schiacciata dagli abusi del potere

Di gente infame, che non sa cos’è il pudore

Si credono potenti e gli va bene quello che fanno

E tutto gli appartiene

Tra i governanti

Quanti perfetti e inutili buffoni

Questo paese devastato dal dolore

Ma non vi danno un po’ di dispiacere

Quei corpi in terra senza più calore?

Non cambierà, non cambierà

No cambierà, forse cambierà

Ma come scusare

Le iene negli stadi e quelle dei giornali?

Nel fango affonda lo stivale dei maiali

Me ne vergogno un poco e mi fa male

Vedere un uomo come un animale

Non cambierà, non cambierà

Sì che cambierà, vedrai che cambierà

Si può sperare

Che il mondo torni a quote più normali

Che possa contemplare il cielo e i fiori

Che non si parli più di dittature

Se avremo ancora un po’ da vivere

La primavera intanto tarda ad arrivare

“Torneremo ancora”

Un suono discende da molto lontano

assenza di tempo e di spazio

nulla se crea, tutto si trasforma

la luce sta nell’essere luminoso

irraggia il cosmo intero

cittadini del mondo cercano una terra senza confine

la vita non finisce e come sonno il sonno

la nascita è come il risveglio

finchè non saremo liberi

torneremo ancora

ancora

e ancora

Lo sai

che il sogno è realtà

e un mondo inviolato

ci aspetta da sempre

i migranti di Ganden

in corpi di luce

su pianeti invisibili

Molte sono le vie

ma una sola

quella che conduce alla verità

finchè noi saremo liberi

torneremo ancora

ancora

e ancora

