Riscontriamo in queste ore un apprezzabile passo in avanti per il Samsung Galaxy Note 10, non solo dal punto di vista della sicurezza, attraverso il rilascio dell’aggiornamento di maggio. Uno step particolarmente significativo, a poche ore di distanza dal rollout dedicato alla versione “lite” del modello, come vi abbiamo riportato non molto tempo fa sul nostro magazine. Cerchiamo di capire cosa avverrà, nel momento in cui porteremo a termine il download di questo ulteriore pacchetto software per lo smartphone in questione.

Le principali novità per il Samsung Galaxy Note 10 con aggiornamento di maggio

Cosa cambia realmente per il Samsung Galaxy Note 10 attraverso il rilascio della patch di maggio? Le indicazioni di queste ore, effettivamente, ci fanno andare al di là del solito intervento sul fronte sicurezza, almeno stando alle anticipazioni che sono state fornite da SamMobile. Secondo la fonte, infatti, Samsung pare che attraverso l’ultimo aggiornamento del firmware sia in grado di migliorare le prestazioni della fotocamera. Come? Assicurando un miglioramento per quanto concerne la condivisione rapida e l’esperienza di condivisione dei file tra i dispositivi Galaxy.

Stando alle ultime voci trapelate in rete, pare che l’aggiornamento sia in fase di distribuzione per i vari Samsung Galaxy Note 10, Note 10+ e Note 10+ 5G in Europa. Tra i Paesi che stanno godendo di una corsia preferenziale, come sempre, abbiamo Germania e Svizzera. In ogni caso, nel giro di pochi giorni dovrebbe toccare all’Italia, motivo per il quale invitiamo tutti i nostri lettori a prestare molta attenzione alle notifiche per procedere via OTA con il download. Una volta scaricato il pacchetto software, ci faremo un’idea più precisa.

Qualora abbiate già ricevuto la notifica per installare l’aggiornamento del Samsung Galaxy Note 10, non esitate a commentare l’articolo di oggi 18 maggio con le vostre impressioni. Così ci prepareremo al meglio all’installazione.