Quando arriveranno le decisioni CTS sui matrimoni in via definitiva, in particolare sul numero di invitati e sulla necessità del green pass? Per decisione del Governo Draghi, i ricevimenti ripartiranno dal 15 giugno ma le regole che disciplineranno gli eventi saranno abbastanza ferree. L’esatto protocollo nazionale è in arrivo proprio dal Comitato Tecnico Scientifico ormai a giorni.

Dopo la pubblicazione del protocollo regionale della Campania per il settore wedding ed eventi firmato da Vincenzo De Luca, ecco che il CTS sui matrimoni dovrà presentare al più presto quello nazionale ovunque valido. Le decisioni finali sono attese già entro la fine di questa settimana, anche se eventuali dubbi potrebbero far slittare il momento adatto. La richiesta dei professionisti nonché di coppie più o meno giovani è quello di fare presto per organizzare il giorno più importante.

Il numero di invitati

La decisione CTS sui matrimoni più attesa è di certo quella relativa al numero di invitati. Già è risaputo che, dal prossimo 15 giugno, gli eventi si potranno tenere sia al chiuso che all’aperto ma di certo nelle sale ci saranno delle forti limitazioni di presenze (sulla base della superfice a disposizione). Il Comitato tecnico scientifico dovrà fornire degli indicatori esatti per la pianificazione degli eventi.

Green pass o tamponi

Il Governo è già stato chiaro nel mettere in luce la necessità che sposi e invitati siano in qualche modo immunizzati e comunque non positivi al Covid. IL CTS dovrebbe confermare dunque che ogni partecipante all’evento dovrà essere in possesso di green pass (completamento della vaccinazione con doppia dose o con siero già monodose). In alternativa bisognerà certificare di essere guarito dal Covid o presentare tampone negativo eseguito nelle 48 ore precedenti. Proprio in merito alle verifiche appena indicate, il Comitato dovrà chiarire alcuni aspetti salienti per ristoratori e sposi (obbligatorietà dei tamponi, strutture dedicate presso i luoghi per le rilevazioni).