Ariana Grande si è sposata in gran segreto con il suo fidanzato. Alla cerimonia intima hanno preso parte solo una 20ina di persone.

Nella sua casa di Los Angeles, la cantante ha sposato la scorsa domenica il fidanzato Dalton Gomez, agente immobiliare di lusso. Lo riporta la stampa statunitensi raccontando di una cerimonia intima che si è svolta finanzia ad una 20ina di persone.

“E’ stata una cerimonia ristretta e intima, meno di 20 persone. La stanza era piena di felicità e amore”, le parole riportate dalla rivista People, provenienti da un contatto presente all’evento. A confermare le nozze anche il sito TMZ.

“La coppia ed entrambe le famiglie non potrebbero essere più felici”, le parole che si leggono oggi, provenienti da chi ha avuto il piacere di vivere in prima persona la storia d’amore tra Ariana Grande e il suo attuale marito.

Ariana Grande si è sposata dopo aver annunciato il suo fidanzamento con Gomez in un post sui social negli scorsi mesi. A dicembre aveva pubblicato una foto dell’anello che aveva ricevuto in dono dal suo compagno, corredata da uno scatto insieme.

“Per sempre e poi ancora”, la frase scelta come didascalia che aveva lasciato intuire fiori d’arancio all’orizzonte per la coppia. Oggi la conferma.

La prima apparizione pubblica della coppia si deve al video di Stuck with U, la canzone registrata per beneficienza da Ariana Grande con Justin Bieber durante il lockdown in California e presentata all’inizio di maggio.

Adesso Ariana Grande si è sposata con Dalton Gomez, una cerimonia intima nella casa di Montecito (California) è stato ciò che ha scelto per il suo giorno importante. Presenti sono pochi amici, i più stretti, e le rispettive famiglie.

“Sia Ari che Dalton adorano Montecito, trascorrono lì molto tempo, è naturale che si vogliano sposare nella bellissima e storica casa di Ariana”, aveva detto un insider.