Amazon Music HD disponibile senza costi aggiuntivi nell’abbonamento Amazon Music Unlimited: questa è la risposta data dal colosso di Jeff Bezos ad Apple. La riproduzione sonora in alta definizione era stata lanciata dall’e-commerce lo scorso settembre, a fronte di un costo aggiuntivo di 5 euro al mese, salvo poi ricredersi per tenere testa alla piattaforma rivale della mela morsicata. L’arrivo dell’audio 3D e della qualità lossless in Apple Music senza rimodulazioni di prezzo per il canone mensile ha fatto tornare sui propri passi anche Amazon, che ha a propria volta deciso di includere Amazon Music HD nell’abbonamento ad Amazon Music Unlimited, senza costi aggiuntivi.

La novità riguarda l’Italia, ma anche altri Paesi, quali Germania, UK, Spagna, USA e Canada. I costi dell’abbonamento resteranno invariati: 9,99 euro al mese (o 99 euro annuali) per il piano individuale, e 14,99 euro al mese (o 149 euro annui) per quello familiare. Vi ricordiamo che Amazon Music HD garantisce l’ascolto di oltre 70 milioni di brani in qualità CD (fino a 850 kbps), con il doppio del bitrate dei servizi tradizionali (16 bit, 44,1 kHz), e più 7 milioni di canzoni Ultra HD (fino a 3730 kbps, 24 bit e 192 kHz).

Come potete vedere, i valori sono sensibilmente più alti rispetto a quelli standard, che si fermano a 320 kbps (comunque discreti se la musica viene riprodotta attraverso un sistema audio all’altezza della situazione). L’abbonamento Unlimited HD garantisce adesso anche tracce musicali in audio 3D (Dolby Atmos e Sony 360RA), ed è davvero il massimo per gli appassionati di musica a certi livelli di ascolto. Una gran bella mossa da parte del colosso dell’e-commerce, che non ha voluto essere da meno ad Apple, rispondendo così alla sua iniziativa. Vi aspettavate venisse presa questa decisione da parte di Amazon? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box qui sotto.