9-1-1 e 9-1-1: Lone Star torneranno coi loro eroi anche nella prossima stagione televisiva: Fox ha rinnovato la serie di Ryan Murphy sui primi soccorritori per una quinta stagione, che verrà lanciata nel palinsesto autunnale della stagione 2021-22, e contemporaneamente il suo spin-off 9-1-1: Lone Star per la terza, che debutterà invece a metà stagione.

Tra le serie più viste di Fox, 9-1-1 e 9-1-1: Lone Star continueranno a raccontare storie di coraggiosi soccorritori che rispondono al numero per le emergenze 911. La serie madre del franchise 9-1-1 è interpretata da Angela Bassett, Peter Krause, Jennifer Love Hewitt, Oliver Stark, Kenneth Choi, Aisha Hinds, Ryan Guzman e molti altri: ispirato da esperienze di vita reale, questo dramma è incentrato su agenti di polizia, vigili del fuoco e paramedici che rischiano la vita ogni giorno rispondendo alle richieste di primo soccorso nella città di Los Angeles. Tra le maggiori emergenze affrontate nella quarta stagione, nei primi episodi, ci sono stati un devastante terremoto di grado 8.0 e uno tsunami che ha devastato la città costiera. Ovviamente tutti i personaggi combattono con le loro difficoltà nel privato, affrontano demoni del passato o si innamorano mettendo su famiglia, nonostante una vita trascorsa in strada in mezzo a pericoli di ogni genere. Lo stesso avviene in 9-1-1: Lone Star, con protagonisti Rob Lowe, Gina Torres, Ronen Rubinstein, Sierra McClain, Jim Parrack ed altris. Owen Strand (Lowe), unico sopravvissuto di una caserma dei pompieri di Manhattan durante l’attentato dell’11 settembre, ha dovuto ricostruire la sua stazione. Dopo che una tragedia simile si è verificata in una caserma dei pompieri ad Austin, Owen e il suo tormentato figlio pompiere, TK (Rubinstein), si trasferiscono lì per aiutarli a ricominciare da capo e lavorano fianco a fianco con una squadra variegata di pompieri, medici, paramedici, operatori del 9-1-1.

Entrambe in onda il lunedì sera su Fox negli Stati Uniti, 9-1-1 e 9-1-1: Lone Star sono state rinnovate dall’emittente nonostante il calo di ascolti registrato nell’ultimo anno. La quarta stagione di 9-1-1 ha ottenuto una media di 6,54 milioni di telespettatori in diretta, in calo del 23% sulla fascia demografica 18-49 anni. Nonostante la flessione fisiologica alla quarta stagione, resta la serie sceneggiata con il punteggio più alto su Fox. 9-1-1: Lone Star ha raggiunto con la seconda stagione una media di 5,5 milioni di telespettatori in diretta, in calo del 28% nella fascia demografica principale, ed è attualmente la seconda serie fictional con il punteggio più alto della rete.

Non stupisce dunque che Fox voglia continuare a puntare su 9-1-1 e 9-1-1: Lone Star anche per la stagione 2021-2022, magari con un nuovo crossover tra serie madre e spin-off. In Italia le due serie sono in onda su in anteprima su Fox (canale 112 di Sky) e successivamente in chiaro su Rai2. Attualmente Fox sta trasmettendo, ogni lunedì, le stagioni più recenti di entrambe le serie.